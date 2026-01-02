Hororový požár ve švýcarském baru: Uhořel italský golfista (†16). Fotbalista Santos přežil, ale...
Ohnivé peklo! 1. ledna otřásla světem zpráva o požáru v baru Le Constellation, při kterém zahynulo zhruba 40 lidí a řada dalších je ve vážném stavu v nemocnici. Mezi zraněnými je i mladičký fotbalista Tahirys Dos Santos (19). Italský golfista Emanuele Galeppini (†16) naopak požár nepřežil...
Mělo to být přivítání nového roku v pohádkovém horském prostředí. Namísto toho se někteří lidé z baru v Crans-Montaně už nikdy nevrátí domů. V brzkých ranních hodinách prvního dne v roce totiž podnik zachvátil požár a následky jsou tragické. Více než 40 lidí zemřelo a přes 100 je zraněných, přičemž řada z nich se nachází v kritickém stavu.
Mezi hosty se nacházel také šestnáctiletý italský golfista Emanuele Galeppini, který při neštěstí přišel o život. Do podniku zavítal spolu se dvěma kamarády, kterým se podle webu Reuters povedlo z místa uniknout a byli převezeni do nemocnice.
„Italská golfová federace truchlí nad ztrátou Emanuela Galeppiniho, mladého sportovce, který přinášel do tohoto sportu vášeň a autentické hodnoty,“ stojí v oficiálním prohlášení sdružení.
Už teď je zřejmé, že mladičký Ital, který žil v Dubaji, není jediným sportovcem, jenž byl tragédií zasažen. V podniku se v osudnou chvíli nacházel i francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který skončil s těžkými popáleninami v nemocnici. „FC Metz s lítostí oznamuje, že Tahirys Dos Santos, hráč klubu pocházející z Mont-Saint-Martin, byl zraněn při požáru, který vypukl v Crans-Montaně v noci na Silvestra. Devatenáctiletý hráč Grenat utrpěl těžké popáleniny a byl letecky převezen do Německa, kde je v současné době léčen,“ oznámil klub.
„Vedení klubu, hráči, trenéři a zaměstnanci jsou touto zprávou hluboce zasaženi a v těchto těžkých chvílích, kdy Tahirys bojuje s bolestí, jsou v myšlenkách s ním,“ píše se v prohlášení s tím, že klub vyjadřuje plnou podporu jeho rodině a ve spolupráci s lékařskými úřady usiluje o repatriaci Tahiryse do nemocnice Mercy, která se nachází poblíž jeho domova. Současně Santosův klub dodal, že o vývoji jeho zdravotního stavu bude informovat v případě výrazných změn, ale jinak žádá veřejnost, aby respektovala soukromí hráče a jeho rodiny.
Ve Švýcarsku mezitím stále probíhá vyšetřování celé tragédie, pro které budou klíčové výpovědi svědků. „Během večera jedna servírka vylezla na ramena kolegy. Držela narozeninovou prskající svíčku v lahvi, která byla velmi blízko stropu, a ten se během dvou minut rozhořel,“ vypověděly například jedna z nich. Jiní lidé mluví o petardách či hostech s římskými svícemi.