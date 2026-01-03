Sporťák z ČT Zamazal a florbalistka Husková: Svatba? Tak joo!

Ondřeje Zamazal a Barboru Huskovou čeká veselka!
Ondřej Zamazal požádal svou přítelkyni o ruku.
Pár je po uši zamilovaný.
Věkový rozdíl 18 let není pro zamilovaný pár překážkou. Zamazala s Huskovou spojuje láska k florbalu.
Barbora se pochlubila prstýnkem.
Florbalovo-televizní lásku povýšili prstýnkem už 6. 6. 2025, ale sdělení soukromé události roku si taktéž nechali až na silvestrovskou noc.

Florbalová reprezentantka Barbora Husková (26) se zasnoubila se sportovním redaktorem České televize Ondřejem Zamazalem (44). „Od všednosti k výjimečnosti. 6. 6. 2025 – tak joo!“ emotivně okomentovala Bára společnou fotku, na které ukazuje světu zásnubní prstýnek.

Loni ovšem hráčka Tatranu Střešovice žádnou všedností netrpěla, jako reprezentantka má z prosincového MS v Česku stříbrnou medaili!

