Sporťák z ČT Zamazal a florbalistka Husková: Svatba? Tak joo!
Florbalovo-televizní lásku povýšili prstýnkem už 6. 6. 2025, ale sdělení soukromé události roku si taktéž nechali až na silvestrovskou noc.
Florbalová reprezentantka Barbora Husková (26) se zasnoubila se sportovním redaktorem České televize Ondřejem Zamazalem (44). „Od všednosti k výjimečnosti. 6. 6. 2025 – tak joo!“ emotivně okomentovala Bára společnou fotku, na které ukazuje světu zásnubní prstýnek.
Loni ovšem hráčka Tatranu Střešovice žádnou všedností netrpěla, jako reprezentantka má z prosincového MS v Česku stříbrnou medaili!
