Jaký byl sportovní rok 2025 skrze čočku fotografů: Něžnosti i bolesti

Přes Vánoce jsme zase slyšeli nesmrtelnou hlášku filmového doktora Skružného: „Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Jen se na to podívej. Vidíš to?“ Sedne to i na sportovní momentky v uplynulém roce. Tak se kochejme!
- Tolik toužil obhájit slastný triumf z domácího šampionátu. Jenže hokejistovi Davidu Pastrňákovi (29) z Bostonu na mistrovství světa v Dánsku a Švédsku zkřížila plány vlast jeho manželky Rebeky (31). Ta při květnovém čtvrtfi nále ve Stockholmu (2:5) oblékla sebe i dcerku jménem Freya (2) do dresu s českým lvem i třemi korunkami. »Pastovo« rozpůlené srdce se rozbušilo štěstím na podzim: Bude jich doma o jednoho víc! David Pastrňák a jeho manželka Rebecca s dcerkou Freyou Ivy. • M. Sváčková/Pavel Mazáč
Rozpulené srdce
- Fotbalový boss Miroslav Pelta (61) je dítětem štěstěny. Někdejší vládce FAČR a bývalý majitel Jablonce vyfasoval 5,5 roku natvrdo za čachry se sportovními dotacemi, ale za mřížemi liberecké věznice pobyl jen pět dní. Nejvyšší soud mu totiž výkon trestu přerušil kvůli dovolání na procesní pochybení. Miroslav Pelta. • M. Sváčková/P. Mazáč
Pět dní basy
- Dění u fotbalové reprezentace by vydalo na samostatné album. Krátce před Vánocemi však vznikla »silvestrovská« fotografi e z Penzionu 68, kterou zveřejnil Kladenský deník. Bafuňáři Pavel Nedvěd (53) se Zdeňkem Grygerou (45) přijeli za trenérem Miroslavem Koubkem (74) – toho času v horečkách –, aby po neúspěšném lanaření Trpišovského ze Slavie domluvili jeho angažmá u národního mužstva. „Nejsme generálové Pentagonu, abychom se scházeli v tajných bunkrech,“ glosoval pak fotku roku kouč, který má Česko dostat přes baráž na MS 2026. Řešení v hospodě. • X
Na MS přes putyku?
Oblaka trikolory
Bez hlavy státu, ale zato s velkou pompou! Fotbalisté PSG, kteří v roce 2025 získali šest trofejí včetně té pro vítěze Ligy mistrů, si užili triumfální jízdu Paříží přes mraky z francouzské trikolory. Fotbalisté PSG loni získali šest trofejí. • Profimedia
Freddie z Chaber
Věčně dobře naložený fotbalový internacionál Ladislav Vízek oslavil zkraje roku sedmdesátiny. Ve vile v Dolních Chabrech zapózoval Blesku se zástěrou a vysavačem, aby připomněl slavnou scénu kapely Queen: „Jsem jako Freddie Mercury. Tohle mě teď čeká.“ No, na domácí práce »Vizour« není, ale legraci nezkazí prostě nikdy! Ladislav Vízek. • M. Sváčková, P. Mazáč
- Dvojnásobná královna Wimbledonu Petra Kvitová (35) se po mateřské pauze vrátila na kurty, ale loučila se až nedůstojně: V 1. kole US Open dostala od Francouzky Parryové nařezáno 1:6 a 0:6. Útěchou budiž polibek od trenéra a manžela Jiřího Vaňka (47), s nímž po synu Petrovi (1) čekají dalšího potomka: „Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška.“ Petra Kvitová se rozloučila s kariérou. • Profimedia
Slzavé sbohem
- 3, 2, 1... Poslední sekundy finále Stanley Cupu odpočítával přímo na ledě též český útočník Tomáš Nosek (33), pro něhož to byl dárek od trenéra Floridy. Obhajobu vítězství v NHL si s Pantery užil i náhradní brankář Vaněček. Euforie Tomáše Noska. • Profimedia
Euforie za odměnu
- Tahle fotografi e není aktuální, přesto se stala symbolem roku 2025. Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková (38) koncem dubna po dotazech Blesku odhalila svoje niterní tajemství. S Nikolou Zdráhalovou (29) jsou víc než jen reprezentační parťačky! „S Niky tvoříme pár. Je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let,“ napsala zlatá Martina. Martina Sáblíková se svou láskou Nikolou Zdráhalovou. • Instagram
Láska z oválu
- Kdo krájel cibuli?! Legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová ovládla sjezd ve Svatém Mořici a ve 41 letech se i s titanovou náhradou kolene stala nejstarší vítězkou Světového poháru. Medaile na krku a americká hymna ji rozplakaly. Lindsay Vonnová. • Profimedia
Pláč rekordmanky
- Úchvatný příběh atletického mistrovství světa v Tokiu napsal Geordie Beamish (29). V rozběhu mu soupeř tretrou prošlápl obličej, aby o dva dny později ovládl steeplechase na 3000 metrů. Tohle muselo pořádně bolet! • profimedia/worldsportsphotographyawards.com
Draze vykoupené zlato
- Že má čich ulovit objektivem parádní momentku, ukázal český fotograf Jaroslav Svoboda. Při Světovém poháru ve vodním slalomu v pražské Troji zachytil polského reprezentanta tak, že vypadal, jako by z nosu místo ohně chrlil vodu. Polský reprezentant na momentce z Troji. • Jaroslav Svoboda
Nos na momentku
- MMA bijec Jiří Procházka (33) zaujal agenturní fotografy na turnaji UFC v Las Vegas, kde knokautoval Američana Rountreeho. Ale tu největší pecku oznámil později: S přítelkyní Kamilou čekají holčičku! „Pro mě velký úkol: Být v roli otce, kterého jsem sám neměl,“ těší se. Jiří Procházka. • Profimedia
Rány jako táta!
- Předzvěst toho, co čeká na mundialu v zámoří fotbalové fandy? Snad ne! Americký prezident Donald Trump (79) se totiž na MS klubů trapně vecpal do oslav Chelsea. Donald Trump o sobě dal vědět i ve světě sportu. • Profimedia
Trapný Trump
- Verstappenovu nadvládu ve formuli 1 ukončil pilot stáje McLaren Lando Norris (26). A proto nového šampiona jaksepatří zlili šampaňským. Šampion Lando Norris. • Profimedia
Sprcha šampiona
- O nejlepší sportovní snímek roku se uchází i fotografie z volejbalového šampionátu na Filipínách, kde se Češi senzačně probojovali mezi čtyři nejlepší. Momentka z volejbalové akce. • Profimedia
Les rukou
