Hokejová legenda Jágr a fotbalista Limberský: Pravda o společných Silvestrech!
Co spojuje hokejového boha a vyhlášeného fotbalového provokatéra? Stejný humor! Jaromír Jágr (53) tak opět přivítal nový rok s Davidem Limberským (42)!
Oba mohykáni si letos na Silvestra dali spicha v Železné Rudě. A nemohly u toho chybět ani jejich sličné partnerky – Jardova Dominika s »Limbovou« Lenkou. „Tak jsme oslavili konec roku ve stejném složení jako ten minulý. Jenom na jiném místě. A bylo to opět top!“ shodla se tahle čtyřka a dle videí z Instagramu to byla opravdu jízda!
Domča? Skvělá!
Paní Limberská pak Blesku popsala, jak se tohle – na první pohled možná překvapivé – spojení zrodilo. „Už se vídáme pár let na společenských událostech. A kluci si prostě sedli svým humorem, jako sportovci toho mají hodně společného a mají se rádi. David vždy o Jardovi říká, že jsou kámoši ze základky!“ chechtá se Lenka.
Šumavu tentokrát vybrali, protože tam návrhářka a jejich známá Zuzana Lešák Černá (36) s manželem otevřeli luxusní penzion. „I díky nim jsme se začali vídat častěji na jejich akcích, přehlídkách, festivalech… A moc si rozumím také s Domčou. Je skvělá, fajn a hlavně úplně normální holka!“ tvrdí o Jágrově lásce »Limbova« choť.
Jarda a jeho číslo s podtácky: »Dominátor« od piva
Nejen v Naganu to »Dominátor« Hašek vychytal dokonale. V hospodě by měl ale silného soka! Jágr totiž ukázal, že rukama umí nejen střílet góly, ale i skvěle čapat.
„Narodil jsem se pod tlakem!“ culil se, než před publikem vyhodil věž z pivních tácků do vzduchu a hbitým švihem zápěstím je všechny zase lapil do dlaně. „To je tak, když zvládáš celoživotní tlak!“ smekl i Limberský.