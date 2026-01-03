Hokejová legenda Jágr a fotbalista Limberský: Pravda o společných Silvestrech!

Autor: vba
Jágr s Dominikou a Limberský s Lenkou se po roce zase sešli na silvestrovské oslavě.
Naskládal na sebe pivní tácky...
...vyhodil je do vzduchu...
...a brilantně je lapil!
Jarda to má v paži.
Jágr s Dominikou a Limberský s Lenkou se po roce zase sešli na silvestrovské oslavě.
Jágr s Dominikou a Limberský s Lenkou se po roce zase sešli na silvestrovské oslavě.
Jaromír Jágr sleduje souboj Kladna s Pardubicemi pouze ze skyboxu
Jaromír Jágr fauloval Denise Zemana
Jaromír Jágr fauloval Denise Zemana
Jaromír Jágr během utkání v Liberci
Kladenský Jaromír Jágr před zápasem proti Liberci
Kladenský Jaromír Jágr před zápasem proti Liberci
Kladenský Jaromír Jágr před zápasem proti Liberci
Jaromír Jágr bojuje o puk s Adamem Musilem
Kladenský Jaromír Jágr před zápasem proti Liberci
Kladenský Jaromír Jágr před zápasem proti Liberci
Slavný český hokejista Jaromír Jágr
Známý bavič Karel Šíp se ve své show Všechnopárty poprvé dočkal návštěvy Jaromíra Jágra
2025. Roman Červenka si nemohl nechat ujít křest knihy Jaromíra Jágra
2019. Roman Červenka při hokejové exhibice ve Znojmě opět hraje s Jaromírem Jágrem
2011. Roman Červenka mezi finalisty Ankety Zlatá hokejka, kterou vyhrál Jaromír Jágr
Stromeček zdobili všichni
Stromeček zdobili všichni
Stromeček zdobili všichni
Celá rodinka u stromečku
Pomáhala i Lilien
Kompletní letošní výtvor
Detail na výzdobu
Detail na výzdobu
Kompletní letošní výtvor
David Limberský s manželkou Lenkou na premiéře filmu Hříšník
David Limberský s manželkou Lenkou na premiéře filmu Hříšník

Co spojuje hokejového boha a vyhlášeného fotbalového provokatéra? Stejný humor! Jaromír Jágr (53) tak opět přivítal nový rok s Davidem Limberským (42)!

Oba mohykáni si letos na Silvestra dali spicha v Železné Rudě. A nemohly u toho chybět ani jejich sličné partnerky – Jardova Dominika s »Limbovou« Lenkou. „Tak jsme oslavili konec roku ve stejném složení jako ten minulý. Jenom na jiném místě. A bylo to opět top!“ shodla se tahle čtyřka a dle videí z Instagramu to byla opravdu jízda!

Domča? Skvělá!

Paní Limberská pak Blesku popsala, jak se tohle – na první pohled možná překvapivé – spojení zrodilo. „Už se vídáme pár let na společenských událostech. A kluci si prostě sedli svým humorem, jako sportovci toho mají hodně společného a mají se rádi. David vždy o Jardovi říká, že jsou kámoši ze základky!“ chechtá se Lenka.

Šumavu tentokrát vybrali, protože tam návrhářka a jejich známá Zuzana Lešák Černá (36) s manželem otevřeli luxusní penzion. „I díky nim jsme se začali vídat častěji na jejich akcích, přehlídkách, festivalech… A moc si rozumím také s Domčou. Je skvělá, fajn a hlavně úplně normální holka!“ tvrdí o Jágrově lásce »Limbova« choť.

Jarda a jeho číslo s podtácky: »Dominátor« od piva

Nejen v Naganu to »Dominátor« Hašek vychytal dokonale. V hospodě by měl ale silného soka! Jágr totiž ukázal, že rukama umí nejen střílet góly, ale i skvěle čapat.

„Narodil jsem se pod tlakem!“ culil se, než před publikem vyhodil věž z pivních tácků do vzduchu a hbitým švihem zápěstím je všechny zase lapil do dlaně. „To je tak, když zvládáš celoživotní tlak!“ smekl i Limberský.

Naskládal na sebe pivní tácky...
Naskládal na sebe pivní tácky...
Témata:  blesksportJaromír JágrDavid LimberskýInstagrambleskŠumavaNový roksilvestrŽelezná Ruda

Související články



Články odjinud