Těžce raněný fotbalista Dos Santos (19) po tragickém požáru v baru: Agent odkryl zdrcující první slova
Ve švýcarském městečku Crans-Montana začal letošní rok nejhůř, jak mohl. V tamním baru Le Constellation vypukl požár, při kterém zemřelo zhruba 40 lidí a dalších 100 skončilo zraněných. Mezi těmi je i francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos (19), který se zotavuje v nemocnici. Agent teď popsal, jaká byla mladíkova první slova...
Hráč francouzského klubu Metz byl letecky transportován do nemocnice v Německu, kam se za ním urychleně vydala jeho rodina. Mladík má podle webu Daily Mail popáleno zhruba 30 procent celého těla. Fotbalistův agent Christophe Hutteau ale v rozhovoru pro francouzský web RMC Sport přinesl alespoň trochu povzbudivé noviny.
„Velkou pozitivní zprávou je, že na rozdíl od toho, co lékaři ráno poté předpokládali, nebyl připojen na ventilátor, takže se mu podařilo obnovit dostatečnou kapacitu plic, aby nepotřeboval podporu životních funkcí," řekl Hutteau.
Předjímat ale nechtěl. „Je ještě příliš brzy na jakoukoli diagnózu. Vzhledem k tomu, že byl převezen na popáleninové oddělení, si můžete představit, v jakém fyzickém stavu se Tahirys bohužel nachází," pravil. Z jeho slov ale plyne, že je Francouz schopen komunikovat. „První věc, na kterou se ptal lékařů, když nabyl vědomí, byla: Kde jsou moji přátelé?‘ prozradil agent.
Pro Tahiryse měl být čtvrtek poslední den, který v Crans-Montaně stráví. Hned poté se měl totiž vydat z dovolené zpátky domů. Kdo už se ale jistě za svými blízkými nikdy nevrátí je 40 zemřelých, jejichž životy si požár vyžádal. Mezi nimi byl i italský golfista Emanuele Galeppini (†16).
VIDEO: Počátek tragického požáru ve švýcarském baru
Obvinění provozovatelé
Zatímco zdravotníci stále bojují o život řady zraněných, vyšetřování jede na plné obrátky. Prozatím se jeví jako nejpravděpodobnější scénař, že oheň obřích rozměrů zapříčinily jiskřící party fontány. Od těch vplanula pěnová výplň stropu.
Švýcarské orgány zahajily trestní stíhání dvou provozovatelů baru. „Jsou obviněni z nedbalostního zabití, nedbalostního ublížení na zdraví a nedbalostního způsobení požáru,“ informovala policie kantonu Valais. „Připomínáme, že do pravomocného rozsudku platí presumpce neviny,“ dodala.