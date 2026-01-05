Vysloužilý atlet Maslák a jeho Nella: Láska v troskách! Třetí dítě s jiným
Na tartanu s typickými rukávky běhal zatraceně rychle. Ale bývalý atletický šampion Pavel Maslák (34) neutekl rodinným trablům. Choť Nella (32) se vrhla na jinou dráhu!
Bývalý sprinter má přezdívku »Máslo« a dlouho šlo v jeho osobním životě všechno jako po másle. Atlet, který jako jediný v historii bral v závodě na 400 m zlato na třech halových šampionátech v řadě (2014 až 2018), se v březnu 2019 oženil s někdejší basketbalistkou USK Praha.
Veselku uspořádali v meruňkovém sadu v Dolních Kounicích, nevěsta už byla těhotná. Maslákovi si nechali prstýnky dokonce i vytetovat. „Chtěli jsme něco, co nikdy nesundáme,“ vysvětloval držitel národního rekordu na čtvrtce (44,79 s). Jenže zatímco on jméno Nella na levé ruce stále nosí, ona už vzpomínku vymazala...
Se dvěma dětmi se usadili u Brandýsa nad Labem v novém domě. Ponorka? Ani při covidu! „Jsme spolu tři roky a ani jednou jsme se nepohádali,“ chlubila se paní Masláková v roce 2021. Jenže poslední společnou fotografii na sociálních sítích mají z Atleta roku o rok později. A Nella se nedávno na Štěpána stala potřetí maminkou, ale tátou už není Pavel. Jejich láska se tak rozpustila jako máslo! „S bývalou manželkou jsme již delší dobu rozvedeni a máme přátelské vztahy,“ řekl Maslák Blesku.
Že vztah manželů Maslákových klopýtá do finiše, bylo v atletických kruzích veřejným tajemstvím. Ale Nella až s příchodem letopočtu 2026 v tom udělala jasno! „Rok 2025 byl plný změn, lásky a dětí,“ napsala k fotkám, kde chová čerstvě narozeného syna a tulí se k novému partnerovi.