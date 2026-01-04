Legendární Schumacher oslavil narozeniny: Dcera ukázala skvost z rodinného alba

Gina Schumacherová popřála svému tatínkovi k narozeninám.
Gina ukázala střípek z archívu.
Jeho zdravotní stav je od roku 2013 obestřen tajemstvím. Od úrazu na lyžích zmizel někdejší fantastický závodník Michael Schumacher (57) z očí veřejnosti. Na první letošní sobotu ale připadaly jeho narozeniny, během kterých mu dcera Gina připravila dojemnou gratulaci.

Na trati byl Michael Schumacher noční můrou soupeřů, ale pak tady byla také jeho druhá tvář. Milující táta od rodiny, který by pro své děti dýchal. A přesně takový moment vytáhla jeho dcera Gina z archívu. 

Na sociálních sítích se pochlubila momentkou z dětství, kde je spolu se svým tatínkem, maminkou Corinnou, bráchou Mickem a dvěma pejsky. Všichni čtyři se usmívají od ucha k uchu a vypadají neskutečně šťastně.

Nikdo z nich tou dobou netušoů, že za pár let přijde Michaelova osudná nehoda na lyžích, po které už nikdy nic nebude jako dřív. „Navždy nejlepší,“ připsala Gina a dodala ve své mateřské němčině: „Všechno nejlepší k narozeninám, tati.“

O tom, jaký je přesný zdravotní stav Michaela, se už roky vedou pouhé spekulace, a existuje pouze úzký okruh lidí, kteří sedminásobného mistra světa F1 mohou navštěvovat. Jisté, je, že letos se jedná o první narozeniny, které Michael oslavuje jako dědeček. Loni v březnu totiž přivedla Gina na svět jeho první vnouče, holčičku Millie.

