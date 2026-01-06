Uzdravená závodnice Váňová čelí dunám na Dakaru po boku manžela: Rakovina byla start!

Kateřina Váňová závodí na letošním Dakaru.
Závodnice Kateřina Váňová.
Fyzioterapeutka Kateřina jede s Toyotou 4Runner premiérovou Rallye Dakar.
Manžel a navigátor Petr.
Spojuje je vášeň k fotbalové Viktorii Žižkov.
Aleš Loprais.
Martin Michek na Rallye Dakar 2026
Martin Prokop na Rallye Dakar 2026

Dva nádory, devět operací a úspěšná chemoterapie byly spouštěčem, že si závodnice Kateřina Váňová (38) začala plnit sny. Jeden premiérový nyní žije po boku manžela Petra (52) na Rallye Dakar.

„Rakovina nemusí být cílovou čárou, může být začátkem nové cesty plné síly, naděje a odhodlání žít naplno,“ vypráví bojovnice a profesí fyzioterapeutka Váňová, které v dospělosti lékaři diagnostikovali rakovinu. Po životní výhře tak není jejím cílem se slavné rallye pouze zúčastnit, nýbrž hrdě protnout pásku, navíc jako patronka projektu Fuck Cancer.

Bez rozvodu!

Váňovi jsou historicky prvním českým manželským párem, který jede Dakar. O to sladší bude, pokud se svojí Toyotou 4Runner, kterou si sami upravili, dojedou do finiše. „Musím vzít v úvahu své zdraví. Ale vítězstvím bude, když dorazíme bez zdravotních problémů, technických potíží a bez rozvodu,“ usmívala se Kateřina. „Je to zkouška našeho manželství a toho, jak daleko spolu dokážeme dojít!“ dal své choti za pravdu Petr.

LOPRAIS VLÁDL KAMIONŮM

To je panečku start! Aleš Loprais (45) se v první etapě Dakaru ve virtuálním pořadí posouval z pátého místa stále vpřed a nakonec byl nejrychlejší. Vítěz prologu den Brink na něj na druhém místě ztratil 1:47 minuty. Lopraisův náskok mohl být větší, ale český jezdec dostal dodatečně penalizaci 2:10 minuty

 

Víte, že...

Kateřina pracuje jako fyzioterapeutka fotbalové Viktorie Žižkov. Její manžel Petr dělá patnáct let v automobilovém průmyslu, nyní je ve firmě Mercedes-Benz.

