Junioři po euforické výhře nad Kanadou: Jak to bylo s klíčovou trefou?
Čirá radost je na moment zaslepila! Když čeští hokejoví junioři v pátek vsítili klíčový 5. gól v utkání proti Kanadě (finální výsledek 6:4) a postarali se svým krajanům doma o euforické brzké ráno, střelec branky Tomáš Poletín (18) vlastně ani netušil, že ve statistikách si tuhle důležitou trefu připíše ke svému jménu!
„Já si to upřímně nějak ani nepamatuju,“ usmíval se rozpačitě Max Curran (19) na dotaz Roberta Záruby, jak se klíčový gól odehrál. „Beny (Adam Benák) mi to dával žabičkou, já jsem puk nějak vrátil,“ lovil v paměti a pak se asistent branky neubránil smíchu: „Pardon!“
Jeho střelu nad hokejku Kanaďana ale dokázal skvěle zužitkovat Tomáš Poletín, který už puk do soupeřovy brány dopravil. Jenže o tom ani netušil! „Vůbec jsem to nevěděl! Já jsem si prvně myslel, že gól dal Curi a propukla tam brutální euforie. Pak jsem to viděl jen na záznamu,“ přiznal jeden ze strůjců fantastického úspěchu. Ani on si ale detaily příliš nepamatoval, naprostá radost z postupu do finále MS je zkrátka přetloukla.
„Upřímně vůbec nevím, jak se to seběhlo. Prostě jsem tam jel do brány a odrazilo se to takhle šťastně, takže jsem za to samozřejmě rád,“ těšilo Poletína, který si teď se svou partou brousí zuby na zlato. V cestě jim ale stojí namlsaní Švédové, proti kterým se v Minnesotě výběr trenéra Patrika Augusty představí už v úterních 2:30.