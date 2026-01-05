Junioři po euforické výhře nad Kanadou: Jak to bylo s klíčovou trefou?

Kluci, kdo ten gól dal? Jinoři na malou chvíli nevěděli, kdo si tuhle úžasnou trefu připíše.
Tomáš Poletín až ze záznamu pochopil, že je střelcem důležitého gólu.
Gól Tomáše Poletína.
Zklamaní Kanaďané po semifinálové porážce s Českem
Max Curran si situaci jen složitě vybavoval.
Max Curran si situaci jen složitě vybavoval.
Honem na led, Češi slaví postup do finále
Kanadské zklamání po další porážce s Českem
Euforie, Češi postupují do finále
Česká dvacítka zvládla dramatické semifinále s Kanadou
Vojtěch Čihař stvrdil české vítězství gólem do prázdné brány
Vojtěch Čihař se proti Kanadě dvakrát prosadil
Česká radost po šťastném vítězném gólu Tomáš Poletína
Kanaďané potřetí v řadě na MS juniorů nestačili v play off na Česko
Michal Oršulák a Jakub Fibigr se radují z vítězství nad Kanadou
Kanaďany po porážce s Českem čeká jen zápas o bronz

Čirá radost je na moment zaslepila! Když čeští hokejoví junioři v pátek vsítili klíčový 5. gól v utkání proti Kanadě (finální výsledek 6:4) a postarali se svým krajanům doma o euforické brzké ráno, střelec branky Tomáš Poletín (18) vlastně ani netušil, že ve statistikách si tuhle důležitou trefu připíše ke svému jménu!

„Já si to upřímně nějak ani nepamatuju,“ usmíval se rozpačitě Max Curran (19) na dotaz Roberta Záruby, jak se klíčový gól odehrál. „Beny (Adam Benák) mi to dával žabičkou, já jsem puk nějak vrátil,“ lovil v paměti a pak se asistent branky neubránil smíchu: „Pardon!“

Jeho střelu nad hokejku Kanaďana ale dokázal skvěle zužitkovat Tomáš Poletín, který už puk do soupeřovy brány dopravil. Jenže o tom ani netušil! „Vůbec jsem to nevěděl! Já jsem si prvně myslel, že gól dal Curi a propukla tam brutální euforie. Pak jsem to viděl jen na záznamu,“ přiznal jeden ze strůjců fantastického úspěchu. Ani on si ale detaily příliš nepamatoval, naprostá radost z postupu do finále MS je zkrátka přetloukla.

„Upřímně vůbec nevím, jak se to seběhlo. Prostě jsem tam jel do brány a odrazilo se to takhle šťastně, takže jsem za to samozřejmě rád,“ těšilo Poletína, který si teď se svou partou brousí zuby na zlato. V cestě jim ale stojí namlsaní Švédové, proti kterým se v Minnesotě výběr trenéra Patrika Augusty představí už v úterních 2:30.

