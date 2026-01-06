Sparta udělala za cirka 115 milionů nejdražší nákup Čecha z české ligy: Upekli Vojtu
Běh na páse v masce a podobné libůstky. Mládenci kouče Priskeho mučili těla při zátěžových testech a velín Sparty mezitím dopékal sakra drahý a rekordní transfer.
Za vytáhlého forvarda Matyáše Vojtu (21, 187 cm, 82 kg) má z Letné do Mladé Boleslavi podle webu inFotbal putovat 97 milionů natvrdo a dalších 18 milionů korun v bonusech. Suma sumárum 115 »míčů«. Takovou raketu žádný český klub za Čecha z české ligy ještě nikdy nevypálil!
Dal jim tři góly
Specializovaný portál transfermarkt.com uvádí u Vojty tržní hodnotu 53 milionů Kč, jenže správci jeho ceníku asi netuší, jak šílený finanční kankán se teď v kotlině pod Řípem tančí… Vojta odehrál na podzim za »Bolku« 19 utkání s bilancí 7 gólů a 3 asistence. Pikantní je, že proti Spartě kopal v zatím kratičké kariéře čtyři zápasy a dal jí v nich tři branky. Ty další by měl střílet v rudém triku.
|Sparta dosud dala za hráče z tuzemské ligy maximálně 50 milionů Kč. Šlo o Uchennu z Ostravy a Enemeho z Liberce.
Dosud nejdražší transfery
(Češi v rámci české ligy)
|Hráč
|post
|odkud
|kam
|cena
|Tomáš Chorý
|útočník
|Plzeň
|Slavia
|100 mil. Kč
|Michal Beran
|záložník
|Jablonec
|Olomouc
|73 mil. Kč
|Vasil Kušej
|útočník
|Ml. Boleslav
|Slavia
|60 mil. Kč