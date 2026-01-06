Pavel gratuloval stříbrným juniorům: Hoši, zvu vás na Hrad! Nerudová psala omluvenku

Pokud by úspěch juniorů byl předzvěstí toho, jak dopadne olympiáda nebo květnové MS mužů, pak by se Češi mohli tetelit blahem! Bezprostředně po prohraném finále se Švédy sice u českých mladíků zavládlo zklamání, ale jejich krajané jsou i ze stříbrného umístění nadšení a vyhlíží přílet svých hrdinů zpátky domů. Mezi těmi, kdo smekl klobouk, je i prezident Petr Pavel (64), který klukům v úterý ráno poslal vzkaz! Nebyl ale sám...
Petr Pavel
„Naši hokejoví junioři čtvrtým rokem po sobě stojí na stupních vítězů. Výborná reprezentace České republiky a skvělá vizitka českého hokeje,“ napsala nadšeně hlava státu, která měla ke sportu vždy velmi blízko. „Hoši, velká gratulace a zvu vás na Hrad!“ připsal Petr Pavel. Reakce Petra Pavla. • Instagram
Andrej Babiš
Ačkoliv má teď nejspíš premiér Andrej Babiš plnou hlavu starostí, i on si našel čas na to, aby ocenil fantastický úspěch české reprezentace. „Moc gratuluju našim hokejovým juniorům k další medaili z mistrovství světa,“ vyťukal. „Jste borci a děkujeme vám za skvělou reprezentaci naší země,“ vzkázal českým hokejistům. Reakce Andreje Babiše. • Instagram
Lucie Šlégrová
Manželce hokejové legendy Jiřího Šlégra jen těžko mohlo finále MS juniorů ujít. A přesto, že Čechům nevyšel zápas podle představ, bývalá modelka a moderátorka za mladíky byla nadšená. „Zase jsme pyšní,“ napsala Lucie k videu emocí českých hokejistů krátce poté, kdy se jim nevyvedl zápas o zlato. Reakce Lucie Šlégrové. • Instagram
- Zápasy v brzkou ranní hodinu sice nebyly pro fanoušky v Česku ideální, ale rozhodně nebyly důvodem si duely nechat ujít. Nejinak tomu bylo i v případě poslankyně Evropského parlamentu Danuše Nerudové (47) a její rodiny.
Danuše Nerudová
„Právě tady dávám do systému jednu školní omluvenku. Fantastický výkon a velké gratulace! Díky!“ vzkázala mladým reprezentantům. Reakce Danuše Nerudové. • X.com
Markéta Vondroušová
Stříbrná medaile z juniorského šampionátu potěšila i tenistku Markétu Vondroušovou, která informaci o tomto úspěchu sdílela na sociálních sítích a připojila dva emotikony. Reakce Markéty Vondroušové. • Instagram
Ondřej Brzobohatý
Češi byli sice bezprostředně po finálovém duelu zklamání z toho, že se jím po fantastické jízdě na turnaji nepodařilo urvat první místo, ale herec a skladatel Ondřej Gregor Brzobohatý má jasno. „Lepší stříbrná hrdost, než zlatá pýcha. Hoši, děkujem!“ vzkázal hokejistům. Reakce Ondřeje Brzobohatého. • Instagram