Smutek v českém futsalu: Záhadná smrt reprezentanta Lištvána (†37)
Českou futsalovou scénu zasáhla hned během prvních dní roku 2026 smutná zpráva. Do sportovního nebe odešel bývalý reprezentant a trojnásobný mistr ligy Jan Lištván. Zanechal po sobě dvě malé děti.
Tragickou informaci oznámila mezi prvními Slavie, za kterou Lištván hrál. „Honzíku odpočívej v pokoji. Navždy zůstaneš legendou historie našeho klubu. Tvůj odchod nesmírně bolí,“ napsali Pražané. Co přesně se stalo není jasné, ale na sociálních sítích se objevilo vyjádření člověka z Janovy rodiny, ze kterého se jeví, že bývalý reprezentant bojoval s těžkostmi.
„Vím, že už je pozdě, ale proč jsi nepřišel a neřekl: Mám problémy, pomozte mi,“ zoufal si dotyčný. „Tohle nebylo řešení,“ dodal. Podle informací TN.cz po Lištánovi údajně zůstaly dvě malé děti.
Jan byl na české futsalové scéně známou osobou. V první lize nastupoval za pražskou Slavii, Nejezbach Vysoké Mýto i Chrudim, a hned třikrát se radoval z mistrovských titulů. Byl známý svou perfektní levačkou a ve 247 utkáních nastřílel 90 gólů. Výborné výkony mu pak otevřely také dveře do nároďáku.