Sparta má rekord, Slavia milionového kluka: Dostihy miliardářů
Začal to v červenci 2024 stomilionový přestup Tomáše Chorého (30) z Plzně do Slavie, kterou vzal pod svá křídla miliardář Pavel Tykač. Od té doby se s jeho soky ve fotbale roztrhl pytel: Strnad je v Plzni, Pražák v Pardubicích, Kania v Liberci, Šimonovský v Olomouci, Kratina v Teplicích – a ceny hráčů letí vzhůru.
V tomto kontextu nákup Vojty do Sparty za 115 milionů, které pošlou Letenští do Boleslavi, asi dlouho nejdražším nebude.
Slavia sice přišla o rekord v rámci českého trhu, ale také vesele utrácí: Za norského teenagera Abdela Cedergrena (16) ze Stabæku, který se vidí v megahvězdě Haalandovi, ale zatím reálně posílil jen béčko, dala údajně kolem 40 milionů korun.
Kolik bude Vojta brát?
Ostře sledovaný junák Matyáš Vojta funěl do masky při zátěžových testech. Má za sebou první dřinu ve Spartě a ví, proč a zač ji podstupuje. „Podepisoval tady smlouvu třikrát a podle té poslední bral 100 tisíc měsíčně,“ pověděl Blesku muž blízký vedení Mladé Boleslavi. Po stěhování ze středočeského sídliště na Letnou si Vojta přijde na podstatně větší gáži.
„Celou Matyho kariéru řídí jeho táta. Mohl by na Spartě říct: Dejte mu milion, ale i když to má Maty v hlavě srovnané, snaží se ho krotit. Slyšel jsem plat 750 tisíc,“ soudí náš zdroj. Někteří Letenští si na výplatních páskách čtou i daleko vyšší částky, ale vypadá to na slušný základ, že jo?