Šílenost na profesionálním turnaji: Komické záběry obletěly svět!
Nejhorší tenisový výkon všech dob?! Do 1. kola turnaje Mezinárodní tenisové federace (ITF) v Nairobi nastoupila hráčka, která vypadala, že drží raketu v ruce poprvé v životě. Hajar Abdelkaderová uhrála pouhé tři body a nasázela 20 dvojchyb.
Je sice začátek ledna, ale tenistka Hajar Abdelkaderová si svým výkonem řekla o nejhorší sportovní výkon roku. Diváci jejího zápasu s Němkou Lorenou Schaedelovou si museli myslet, že si spletli kurt a sledují pinkání jakési začínající amatérky. Odpovídal by tomu ostatně i oděv hráčky, která do zápasu nastoupila v černách legínách a tričku.
Egypťanka Abdelkaderová o sobě na stránkách tenisové asociace tvrdí, že hraje tenis od svých 14 let, středeční zápas pak byl jejím prvním na Tour. A velmi pravděpodobně i posledním.
Utrpení hráček i diváků trvalo 37 minut, během kterých Hajar získala tři body a prohrála jednoznačně dvakrát 0:6. Video jejího výkonu rychle obletělo svět a fanoušky naprosto šokovalo. „Jak vůbec mohla získat tři body?“ ptají se. No snadno, dva »fiftýny« jí Němka darovala dvojchybami a při třetím se Abdelkaderové zázračně podařilo vrátit servis na druhou stranu a soupeřka míč následně poslala do autu.
Samostatnou kapitolou výkonu Egypťankybylo ovšem podání. Trefit se do dvorce jí činilo obří potíže a občas i míček ve vzduchu minula. Nezřídka to také vypadalo, že neví, ze které strany má zrovna servírovat.
A jak se Abdelkaderová na profesionálním turnaj ivůbec ocitla? Dostala divokou kartu! Jejich rozdělování má přitom přísná pravidla. Mají být určeny zejména místním talentovaným hráčům, kteří by na účast žebříčkově nedosáhli. Ředitel turnaje tak bude mít co vysvětlovat.
Abdelkaderová si sice ustřihla mezinárodní ostudu, z prázdnou ale neodešla. Za účast v zápase získala 297 dolarů, tedy více než šest tisíc korun.