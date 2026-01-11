Gólman Salák slavil narozeniny: Manželka odhalila překvapivý fakt i dojemné vyznání
Na dortu má zase o jednu svíčku víc! Bývalý hokejista Alexander Salák oslavil 39. narozeniny. Jeho manželka Míša (39) při té příležitosti zveřejnila humornou fotku z archívu, u které práskla překvapivý detail ze začátku jejich vztahu!
Bývalý reprezentant Alexander Salák pověsil sice vyrážečku s lapačkou na hřebík, ale životem se baví i bez hokeje. Věnuje se rodině, se kterou hodně cestuje a také se vzdělává ohledně finančních věcí. Při nabitém programu ale člověku často utíkají dny jako voda a tak mu nejspíš muselo připadat, jako kdyby 39. narozeniny přišly od těch předešlých lusknutím prstu. A oslavil je ve společnosti svých nejbližších.
Jeho milovaná manželka Míša při té příležitosti prozradila hned dvě zajímavé věci. Jednou z nich bylo, že si svého muže do svého života prakticky přivolala přáním.
„Jako puberťačka jsem snila o muži, který bude krásný, hodný, starostlivý, postará se o mě, koupí dům, zasadí strom, budeme mít spolu boží svatbu, krásný vztah, dokonalé děti, procestujeme svět, nikdy se nebudeme nudit, porosteme vedle sebe, budeme se spolu smát, bude moje kotva, láska, která nikdy nezradí, která mi nikdy nezlomí srdce, v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci, ve všem, vždycky spolu,“ popisovala Míša a pobaveně dodala: „Ok, a bude to hokejista.“
„A pak jsem ho v Budějcích potkala. Jak jsme to v pubertě říkali? VSL? Velká světová láska? Tak nějak. Zázraky se nedějí na počkání, ale dějí,“ psala Saláková, která svého muže označila za smysl svého života. „Krásně tě rodiče vyrobili, pravda. Všechno nejlepší lásko!“ popřála Alexandrovi, se kterým má rovných šest dětí.
Sašův velký den pak slavili všichni společně a chybět nemohly i nafukovačí balónky s čísly. Ta pak rodina v žertu prohodila a byl z toho jeden ze snímků, které Míša ke svému textu přiložila. „A jak je na tý předposlední fotce, za pár let, až ti bude 93, tak se takhle všichni sejdeme. Věřím a vím. Buď stále tak dokonalý, inspirativní, náš! Můj! Miluje tě a děkuju osudu. Tenkrát jsem měla obrovskou kliku!“ uzavřela Míša své vyprávění.
Ve stories pak odhalila ještě jednu zajímavost. Před lety se totiž slavný pár seznámil právě během Sašových narozenin! „A tenhle večer na tvé narozeniny jsme se seznámili! To ti bylo osmnáct. Úplně zbytečně jsme spolu začali chodit až za rok a půl, ale jak se říká: Nejdřív draci, potom princezna,“ smála se Saláková u archivní fotky svého manžela, se kterým o několik let později procestovala svět při jeho hokejových štacích. Domov měli například v Americe, Rusku nebo Švédsku. Teď už si ale několik let bydlí v Praze, odkud i čas od času vyrazí za dobrodružstvím do světa.