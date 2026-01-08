Sedm šampionů z Prahy, které Rulík pro OH opomněl: Kdo nahradil mistry? Duda se zlobí

Autor: rau
  • Kdo nahradil mistry?

    Když si někoho oblíbí, udělá pro něj cokoliv – to je charakteristika typického Raka! Trenér hokejového nároďáku Radim Rulík (60) je typický Rak! Takže do Milána na olympiádu bere 19 hráčů ze zlatého MS. Sedm hráčů ale opomněl a vyměnil. Koho?

  • Daniel Vladař (28) za Petra Mrázka

    Gólman Mrázek a nynější dvojka Anaheimu si po MS v Praze pustil pusu na špacír a šéfa svazu obvinil, že nedodržel slovo a rozdělil mezi mužstvo jiné prémie, než slíbil. I také proto pojede na OH Vladař?

    Český brankář Petr Mrázek během přípravy na MS

  • Filip Hronek (28) za Libora Hájka

    Tady nebyla jiná volba. Nemastný Hájek je průměrný i v extralize, Hronek zase platí za nejlepšího českého obránce současnosti. Logická výměna.

    Libor Hájek uvolnil místo pro olympiádu Filipu Hronkovi

  • Tomáš Hertl (32) za Jáchyma Kondelíka

    Obr za giganta. Tady nebylo o čem. Hertl je hvězda NHL, šikula do přesilovky, hráč s přehledem. Naopak Kondelík dělník, kterých bude v týmu dost i bez něj.

    Pardubický útočník Jáchym Kondelík

  • Jiří Ticháček (22) za Jakuba Krejčíka

    Krejčík je sice čtvrtým nejproduktivnějším bekem extraligy, přesto ho v nominaci nahradil »Fin« Ticháček, který na ledě působí přece jen aktivněji než flegmatik ze Sparty.

    Sparťanský Jakub Krejčík v utkání proti Pardubicím

  • Radek Faksa (31) za Ondřeje Beránka

    Střelec z Varů má sice už teď o gól víc, než měl v sezoně, po níž ho Rulík překvapivě pozval na MS, přesto dostal přednost veterán z Dallasu Faksa.

    Ondřej Beránek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi

  • Radim Šimek (33) za Daniela Voženílka

    Specialista na defenzivu, který má to nejlepší dávno za sebou, nahradil agresivního borce z útoku. Proč? Protože prostě Česko bude proti dravcům nejvíc spoléhat na obranu.

    Daniel Voženílek v zápase za Zug

  • Expert Duda chrlí plameny na Rulíka: Úplná ignorace Klapky!

    Bývalý reprezentant a bouřlivák Radek Duda (46) chrlí kritiku na nominaci kouče Rulíka jako jednohlavý drak. Nelíbí se mu, že pro olympiádu opomenul obra z Calgary Adama Klapku (25). „Potřebujeme mít hráče, kteří hrají přesilovku či oslabení. On ale bohužel v Calgary nehraje ani v jednom speciálním týmu. To rozhodlo,“ vysvětlil Rulík.

    A právě tato obhajoba Dudu vytočila doběla! „Jen mě to utvrzuje v tom, že hokej, Flames ani Klapku nesleduje,“ nebál se dštít síru. Vždyť zlobivý habán, který se nebojí přitvrdit, by se hodil.

    Adam Klapka v souboji s Američanem Conorem Garlandem na MS

  • Krejčík hlavičkoval Slováka z Dynama: Rapl kvůli (ne) nominaci?

    Slovenský provokatér z Pardubic Miloš Kelemen (26) pil v O2 areně sparťanskou krev víc než komár! Jenže mistr světa z Prahy Jakub Krejčík (34) se ho pokusil uzemnit hlavičkou jako smyslu zbavený a šel pod sprchy. Proboha, proč?

    „Že by neunesl, že chybí v Rulíkově nominaci,“ posmívají se fanoušci Dynama po výhře 3:2 v prodloužení, kterou dvěma góly rozhodl právě Kelemen. „Potyčky k hokeji patří. Jemu to ale trošku ujelo,“ chichotal se pod fousy útočník Pardubic.

    Šarvátka mezi hráči Sparty a Pardubic

  • Galerie

    Český gólman Daniel Vladař
    Český gólman Daniel Vladař

Témata:  Radek DudaPetr Mrázekradek faksablesksportjakub krejčíkDaniel VladařhokejTomáš HertlLibor HájekFilip HronekRadim ŠimekJáchym KondelíkDaniel VoženílekOndřej BeránekJiří TicháčekOlympijské hryPardubicePrahaMilánRadim RulíkCalgaryMiloš KelemenNational Hockey Leaguelední hokejAdam Klapka

Související články

Články odjinud