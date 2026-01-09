Olympiáda v troskách? Problémy běžkařů navázaly na hokej: Arénu už nestihnou!

Hokejová aréna, která má už za měsíc přivítat hvězdy NHL? Jedno obří staveniště. A podobně to vypadá i ve Val di Fiemme, kde si pro změnu stěžují běžci na lyžích.

Závodníky pod Alpami tam sice přivítala nablýskaná budova s pěti kruhy, okolo trati je to ale samé bahno, do něhož boří kola těžké stroje. „Stále nevíme, jak přesně bude okruh během Her vypadat,“ zlobí se švédská reprezentantka Andersonová.

Pořadatelé ovšem, jak už je jejich koloritem, s klidnou tváří tvrdí, že vše stihnou. „Během dvou týdnů rekonstrukci dokončíme, pak vše dostane olympijský háv,“ kýve ředitel běžkařských areálů Piero de Godenz.

První přiznání

Horší je to s hokejovou halou Santa Giulia, která roste na okraji Milána. Šéf IIHF Luc Tardif totiž vůbec poprvé přiznal, že stadion v termínu dokončen nebude! „Ano, kapacita bude muset být nižší,“ odkázal na pokračující práce.

Potíže se prý podle něj dotknou ale »jen« fanoušků, pro něž se kapacita arény sníží z plánovaných 16 tisíc na (snad) 11 800 diváků. „Samotný hokejový turnaj ovšem proběhne dle plánu. Nikdo z hráčů do Itálie nepřijede zbytečně,“ ujišťuje Tardif. Tak snad mu do toho dělníci na nekonečné siestě nehodí znovu vidle...

 

Olympiáda odstartuje 6. února, mužský hokejový turnaj má začít o pět dní později.

 

