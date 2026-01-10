Nečasovo vánoční překvapení pro lásku Nikolu: Kabelka ze Sexu ve městě... za 125 tisíc!
Co jsou proti tomuhle dárku »měkkouši«?! Hokejista Martin Nečas (26) si u své milé Nikoly Mertlové (27) udělal očko jako Ježíšek.
Kabelku od Diora nosila princezna Diana, Paris Hiltonová a teď i bývalá hvězda dívčí pěvecké skupiny 5Angels. »Nykki« se pochlubila vánočním dárkem od zlatého hocha z mistrovství světa v Praze v roce 2024. Nečasova láska našla pod stromečkem vysněný model Lady D- -Joy, který je na stránkách luxusní značky k mání za 125 tisíc korun českých.
Pro útočníka, jenž v NHL v této sezoně podepsal s týmem Colorado Avalanche novou smlouvu za celkem skoro 2 miliardy v přepočtu na českou měnu, je to, jako by kupoval ponožky nebo svetr. Ale radost jeho vyvolené? K nezaplacení!
Jako Jessica
„Strašně, strašně, strašně se mi ta kabelka líbí,“ zamilovala se Nečasova Nikola. Původně si prezent chtěla nadělit sama, ale nakupovala neúspěšně. „Byla jsem smutná,“ přiznala.
Kabelka jí padla do oka, už když jako puberťačka sledovala populární seriál Sex ve městě. Hlavní hrdinka v podání Sarah Jessiky Parkerové (60) měla pár kousků od Diora i ikonické »novinové« šaty. Právě podle nich vznikl sběratelský kousek. A jedna z unikátních tašek od Vánoc říká paní »Nečiho« lásce!
Miláček v dresu
Ani Nikola Mertlová se nenechala zahanbit a hokejistu Martina Nečase, který Česko bude reprezentovat na olympiádě, taky o Vánocích příjemně překvapila. Jejich fenku Gigi nechala zvěčnit v dresu Lavin s číslem 88.
„V životě jsem od něj neviděla takovouhle reakci. Sám mi řekl, že je to suverénně nejlepší dárek, který kdy dostal,“ prozradila žena »Nečiho« srdce.