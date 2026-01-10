Nečasovo vánoční překvapení pro lásku Nikolu: Kabelka ze Sexu ve městě... za 125 tisíc!

Dárek za 125 tisíc
Sarah Jessica Parkerová v Sexu ve městě.
Spokojená Nikola s krásnou kabelkou.
Po tomto kousku Nykki prahla.
Pejsek v Nečasově dresu je k sežrání.
Láska jako hrom!
Nikola ukázala dáreček.
To je ta kráska.
Nykki ukázala, jak vypadá její dekolt po proměně.
Takhle vypadala Nykki před zákrokem.
Nykki se svým ochráncem Martinem
Zlatá líbačka
Martin Nečas a Nykki Mertlová
Martin Nečas s přítelkyní zpěvačkou Nikolou Mertlovou
Martin Nečas nedávno podepsal v Coloradu životní kontrakt
Martin Nečas
Martin Nečas se s Davidem Pastrňákem raduje z gólu v utkání MS proti USA
Martin Nečas se raduje z gólu v utkání MS proti USA
Martin Nečas v utkání MS proti Kazachstánu
Martin Nečas se raduje ze své druhé branky proti Dánsku
Martin Nečas střílí svou druhou branku proti Dánsku
Nečas je oporou reprezentace.
Co jsou proti tomuhle dárku »měkkouši«?! Hokejista Martin Nečas (26) si u své milé Nikoly Mertlové (27) udělal očko jako Ježíšek.

Kabelku od Diora nosila princezna Diana, Paris Hiltonová a teď i bývalá hvězda dívčí pěvecké skupiny 5Angels. »Nykki« se pochlubila vánočním dárkem od zlatého hocha z mistrovství světa v Praze v roce 2024. Nečasova láska našla pod stromečkem vysněný model Lady D- -Joy, který je na stránkách luxusní značky k mání za 125 tisíc korun českých.

Pro útočníka, jenž v NHL v této sezoně podepsal s týmem Colorado Avalanche novou smlouvu za celkem skoro 2 miliardy v přepočtu na českou měnu, je to, jako by kupoval ponožky nebo svetr. Ale radost jeho vyvolené? K nezaplacení!

Jako Jessica

„Strašně, strašně, strašně se mi ta kabelka líbí,“ zamilovala se Nečasova Nikola. Původně si prezent chtěla nadělit sama, ale nakupovala neúspěšně. „Byla jsem smutná,“ přiznala.

Kabelka jí padla do oka, už když jako puberťačka sledovala populární seriál Sex ve městě. Hlavní hrdinka v podání Sarah Jessiky Parkerové (60) měla pár kousků od Diora i ikonické »novinové« šaty. Právě podle nich vznikl sběratelský kousek. A jedna z unikátních tašek od Vánoc říká paní »Nečiho« lásce!

Miláček v dresu

Ani Nikola Mertlová se nenechala zahanbit a hokejistu Martina Nečase, který Česko bude reprezentovat na olympiádě, taky o Vánocích příjemně překvapila. Jejich fenku Gigi nechala zvěčnit v dresu Lavin s číslem 88.

„V životě jsem od něj neviděla takovouhle reakci. Sám mi řekl, že je to suverénně nejlepší dárek, který kdy dostal,“ prozradila žena »Nečiho« srdce.

