Hokejový Dominátor v unikátním filmu: Ovládne i kina?

Autor: as
Hokejový Dominátor v unikátním filmu
Ofi ciální fi lmový plakát.
Jeho neortodoxní styl dobyl zámoří.
Dominik se stal v Buffalu legendou.
Jeho neortodoxní styl dobyl zámoří.
Dobyde i Hollywood?
Dominik Hašek se po letech vrátil do brány, kde sám sebe překvapil a fanoušky uchvátil.
Brankář Dominik Hašek v sezoně 2007/08
S partnerkou Lenkou a synem Honzíkem se co nevidět dočkají dalšího člena rodiny.
Hašek je stále plný elánu a energie.
Dominik Hašek se svým psem v roli myslivce
2024. Dominik Hašek a jeho partnerka Lenka na vyhlášení ankety Zlatá hokejka.
Dominik Hašek se Stanley Cupem
Legendární hokejový brankář Dominik Hašek vstupuje mezi šedesátníky
Legendární brankář Dominik Hašek vstupuje mezi šedesátníky
Legendární hokejový brankář Dominik Hašek vstupuje mezi šedesátníky
Brankář Dominik Hašek s hokejkou, kterou používal v NHL
Dominik Hašek a tři individuální trofeje, které získal v NHL: William M. Jennings Trophy (nejméně inkasovaných gólů v sezoně), Vezina Trophy (nejlepší brankář sezony) a Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč sezony).
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.
Dominik Hašek na památném turnaji století v Naganu.

Jeho story je jako stvořená pro hollywoodský kasaštyk, ale zatím si musí vystačit s dokumentem. Už za tři týdny je tu premiéra filmu o brankářském géniovi Dominiku Haškovi (60)!

Raději se připoutejte, ať se vám z toho šíleného skotačení v brankovišti nezatočí hlava. Biják »Dominik Hašek: Vždy brankář« má být unikátním uceleným pohledem na výjimečnou kariéru fenomenálního hokejisty.

Natáčení se odehrávalo v režii klubu Buffalo Sabres, v jehož dresu si Hašek během devíti sezon podmanil svět – získal šest Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana ligy a dvě Hart Trophy pro nejlepšího hokejistu celé NHL. Přezdívka Dominátor se stala legendární.

Točili v Pardubicích

Podstatná část filmu se má ale věnovat jeho dětství. Filmový štáb vyrazil do Pardubic, kde zpovídal Haškovy blízké. „Jedinečný pohled na jednu z nejvýraznějších hvězd hokejového světa a mimořádné kulturní a politické klima komunistického Československa, které formovalo jeho život. Připravte se na setkání s Dominikem Haškem, jaké jste ještě nezažili!“ lákají producenti.

Fanoušci mají být svědky přeměny nedochvilného šestiletého kluka s podomácku vyrobenou vyrážečkou v olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu. Americká premiéra bude první únorový den, ta česká je zatím ve hvězdách. Ovládne snad Hašek po hokejovém světě i ten filmový?

Netuším, co tam bude!

Filmařům jsem sice pomáhal, ale na nic se mě neptejte. Dominik Hašek je tajemný jako hrad v Karpatech.

Tak povídejte, o čem film bude?
„Netuším, vážně.“ (smích)

Opravdu?
„Samozřejmě vím, že vznikal. Filmaři strávili dva dny v Pardubicích, mluvili s mými bývalými spoluhráči, trenéry, učitelkami i rodiči. U některých věcí jsem byl, ale co tam vyberou a jak to celé pojmou, to nevím.“

S vámi filmaři žádné povídání nedělali?
„Nepamatuji se.“ (smích)

Děláte si srandu...
„Asi jo. Ono to nevznikalo posledního půl roku a já do Buffala jel tolikrát. Dal jsem tam spoustu rozhovorů a některé asi použili. Anebo to bude film o mně jen od druhých? Nemám ponětí a nepátrám po tom.“

Těšíte se na výsledek? Jste napjatý?
„Ani ne. Jsem pozvaný na premiéru, slíbil jsem, že tam budu, a rád se na to podívám.“

Poletíte za necelé tři týdny do Buffala s celou rodinkou?
„Ne, děti jsou moc malé. Já to fakt neprožívám. Prostě někdo o mně udělal film, asi spíš jen dokument, hezký, ale že bych to řešil... I když aby to nevyznělo blbě, samozřejmě si toho vážím, je to příjemné.“

Ofi ciální fi lmový plakát.
Ofi ciální fi lmový plakát.
Témata:  blesksportOlympijské hryPardubiceStanley CupfilmDominik HašekBuffalo SabresNational Hockey LeagueKomunistické Československolední hokejVezina Trophy

Související články



Články odjinud