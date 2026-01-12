Hokejový Dominátor v unikátním filmu: Ovládne i kina?
Jeho story je jako stvořená pro hollywoodský kasaštyk, ale zatím si musí vystačit s dokumentem. Už za tři týdny je tu premiéra filmu o brankářském géniovi Dominiku Haškovi (60)!
Raději se připoutejte, ať se vám z toho šíleného skotačení v brankovišti nezatočí hlava. Biják »Dominik Hašek: Vždy brankář« má být unikátním uceleným pohledem na výjimečnou kariéru fenomenálního hokejisty.
Natáčení se odehrávalo v režii klubu Buffalo Sabres, v jehož dresu si Hašek během devíti sezon podmanil svět – získal šest Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana ligy a dvě Hart Trophy pro nejlepšího hokejistu celé NHL. Přezdívka Dominátor se stala legendární.
Točili v Pardubicích
Podstatná část filmu se má ale věnovat jeho dětství. Filmový štáb vyrazil do Pardubic, kde zpovídal Haškovy blízké. „Jedinečný pohled na jednu z nejvýraznějších hvězd hokejového světa a mimořádné kulturní a politické klima komunistického Československa, které formovalo jeho život. Připravte se na setkání s Dominikem Haškem, jaké jste ještě nezažili!“ lákají producenti.
Fanoušci mají být svědky přeměny nedochvilného šestiletého kluka s podomácku vyrobenou vyrážečkou v olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu. Americká premiéra bude první únorový den, ta česká je zatím ve hvězdách. Ovládne snad Hašek po hokejovém světě i ten filmový?
Netuším, co tam bude!
Filmařům jsem sice pomáhal, ale na nic se mě neptejte. Dominik Hašek je tajemný jako hrad v Karpatech.
Tak povídejte, o čem film bude?
„Netuším, vážně.“ (smích)
Opravdu?
„Samozřejmě vím, že vznikal. Filmaři strávili dva dny v Pardubicích, mluvili s mými bývalými spoluhráči, trenéry, učitelkami i rodiči. U některých věcí jsem byl, ale co tam vyberou a jak to celé pojmou, to nevím.“
S vámi filmaři žádné povídání nedělali?
„Nepamatuji se.“ (smích)
Děláte si srandu...
„Asi jo. Ono to nevznikalo posledního půl roku a já do Buffala jel tolikrát. Dal jsem tam spoustu rozhovorů a některé asi použili. Anebo to bude film o mně jen od druhých? Nemám ponětí a nepátrám po tom.“
Těšíte se na výsledek? Jste napjatý?
„Ani ne. Jsem pozvaný na premiéru, slíbil jsem, že tam budu, a rád se na to podívám.“
Poletíte za necelé tři týdny do Buffala s celou rodinkou?
„Ne, děti jsou moc malé. Já to fakt neprožívám. Prostě někdo o mně udělal film, asi spíš jen dokument, hezký, ale že bych to řešil... I když aby to nevyznělo blbě, samozřejmě si toho vážím, je to příjemné.“