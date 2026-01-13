Netradiční dárek Slavie pro Bořilovu nemocnou dcerku: Tři oříšky pro Nelinku
Fotbalista a především ikonický kapitán Slavie Jan Bořil oslavil 35. narozeniny. Celá slávistická rodina mu připravila netradiční dárek. On totiž není jen úspěšným fotbalistou a nenáviděným soupeřem, ale především otcem jedné malé bojovnice.
Za kariérou Jana Bořila stojí neskutečná čísla. Již ve více než 300 zápasech děsil soupeře, nad hlavu zvedl pětkrát pohár pro vítěze ligy, čtyřikrát to byl MOL cup pohár a dvakrát si zahrál slavnou Ligu mistrů. To vše v sešívaném dresu. Ikonický bojovník, který jde do všeho po hlavě. Málokdo ale tuší, že doma je vedle něj ještě mnohem statečnější rváč. Jeho malá dcera Nelinka totiž trpí vážnou nemocí.
„Holčička, která spolu se svou rodinou čelí náročné životní výzvě. Autoimunitní nemoci ledvin. Výzvě, která si žádá čas, trpělivost a obrovskou dávku lásky,“ vysvětlují členové klubu ve videu. „Honza a jeho žena jí přizpůsobují celý svůj svět. Učí se být silní, spolu. Každý den,“ vybarvují Bořila v úplně jiném světle, než jako ho fanoušci vídají na trávníku.
A tak se slávistická rodina rozhodla mu nadělit netradiční dárek k narozeninám. Neobdarovali totiž svého kapitána, ale tu, která pro něj znamená vše. Souhrn prožitků nazvali »Tři oříšky zážitků«. Prvním se stalo setkání se Santou Clausem. Dojemná chvíle nastala uvnitř vánočního kamionu, když se táta Honza zeptal sedící Nelinky na klíně, co si přeje k Vánocům. „Abychom byli všichni zdraví a šťastní,“ nezaváhala Bořilova dcerka.
Holčička je vášnivou návrhářkou a od Slavie dostala velice zajímavý druhý oříšek. Mohla si vyzkoušet navrhnout kolekci pro fanshop. Její produkty spatří světlo světa na jaře a budou k mání i pro pejskaře. Doma jim totiž dělá radost milovaná fenka špice Luisa. Třetí zážitek je zatím nejistý. Záviset totiž bude na píli táty. Kdyby si mohla vybrat, koho by z kabiny doprovodila na hřiště, vybrala by si tátu. A kdyby se v Edenu objevil Yamall? „Tátu!“ zvolila jednoznačně svého vítěze. Zda si Bořil vytvoří takovou formu, aby ho trenér Trpišovský postavil proti Barceloně, je ale zatím ve hvězdách.