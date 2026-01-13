Pořadatelé olympiády stavbu sportovišť nestíhají, ale biatlonový chrám je připraven! Kotel pro krásnou Dorotu
Pouhých 24 dnů před zahájením olympiády si ještě na řadě míst italští pořadatelé nervózně okusují nehty: Stihneme vůbec dostavět a nachystat sportoviště? To v biatlonovém svatostánku v Anterselvě jsou vysmátí!
Tamní Südtirol Arena je roky vyzkoušená (velké závody hostí přes 50 let), zároveň moderní a od prosince dostavěná, připravená přivítat biatlonovou elitu světa v nejbouřlivější atmosféře celých Her.
Žádné z olympijských sportovišť nenabídne takovou kapacitu jako kotel v sevření třítisícových štítů tvořících rakousko-italskou hranici! „Pro olympiádu jsme ji přitom z bezpečnostních důvodů snižovali na 19 tisíc návštěvníků na závod,“ upozornil při naší inspekční cestě Artur Costabiei z agentury pro cestovní ruch IDM. „Během 10 závodních dnů tak přivítáme na 200 tisíc fanoušků, mnohé snad i z Česka. Ti vždy přivážejí skvělou náladu.“
Řev jako na fotbalu
Třináct tisíc diváků našťouchají na stadion (tři tisíce si jich tam i sednou), ostatní pak lemují zdejší náročné tratě. „Nejlepší je to tamhle,“ ukáže Artur na louku nad příjezdovou cestou. Biatlonisté tam cení zuby při výšlapu na nejvyšší místa zdejších tratí. „Huber Alm, naše Curva Sud,“ použil příměr s nejhlasitějším sektorem fotbalového chrámu AC a Interu. „Nejlepší atmosféra, je odtud vidět i dolů na střelnici.“
Cinknou medaile?
K absolutní spokojenosti pořadatelům schází ještě víc sněhu. A pak jedna drobnost: Aby tady v únoru Italům cinkly nějaké medaile. „S polámanými sjezdařkami moc nadějí nemáme, takže cokoli vyhrajeme tady, bude senza,“ říká Costabiei. Čeští fanoušci budou zase doufat, že se na medailové žně ze Soči, Pchjončchangu (celkem 8 medailových umístění) rozpomenou Davidová, Krčmář a spol.!
TŘI ŽHAVÁ ITALSKÁ ŽELÍZKA
Italské biatlonové naděje jsou vysoké – či spíš nejvyšší. Ve skvělé formě letos závodí jak obě jejich ženská esa Wiererová s Vittozziovou, tak i mladý Giacomel.
DOROTHEA WIEREROVÁ (36): Obletovaná kráska jako rodačka z Jižního Tyrolska bojuje s kritikou, že není dostatečná vlastenka, protože přirozenější je pro ni mluvit německy. „To rozdmýchávají naprosto nesmyslně. Mým jediným přáním je vybojovat v Anterselvě zlato a pak snad konečně založit rodinu,“ zní plán matadorky s uhrančivýma očima. „Uzavřít kariéru tam, kde jsem ji začala, je pro mě představa stejně vzrušující jako děsivá.“
LISA VITTOZIOVÁ (30): I o celých 18 cm vyšší Lisa se narodila nedaleko, v Sappadě, a je možná ještě větší zlatou nadějí, protože se po ročním léčení bolavých zad vrátila ve skvostné formě. „Tvrdě jsem pracovala a vidinu olympiády měla neustále před sebou jako vábničku.“ Že se ihned vrátila do absolutní špičky, ji nepřekvapuje. „Z ferrari se přece nestane Fiat Panda…“ usmívá se sebevědomě.
TOMMASO GIACOMEL (25): V olympijské sezoně vyválčil už čtyři vítězství a je lídrem Světového poháru! „Raduju se z kvality svých výkonů, ale také jsem pořád smutný a vzteklý ze ztráty výjimečného kamaráda,“ vrací se rodák z Trentina k šokující smrti norského kolegy a velkého kámoše Siverta G. Bakkena (†27).