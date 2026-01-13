Střet Macíka s Lopraisem vyšetřuje FIA: Martin musel držet plyn, hodnotí expert
Osmá etapa Dakaru přinesla českým fanouškům studenou sprchu. Vzájemný střet Aleše Lopraise a Martina Macíka stál oba jezdce drahocenný čas a rozvířil emoce. Zatímco diváci se přou o to, kdo nese vinu, incidentem se už začala zabývat i Mezinárodní automobilová federace (FIA).
Aleš Loprais po nehodě působil jako tělo bez duše a bylo evidentní, že svému krajanovi dává kolizi za vinu. „Tak jsem si etapu nepředstavoval, nikdy jsem to nezažil, ale Martin Macík dnes udělal fatální chybu v dunách, nabořil do nás. My jsme sjeli do jedné protiduny, která se nedala vyjet, hned jsme dali sentinel, bezpečnostní věc, aby nás ostatní slyšeli, a buď to kluci neslyšeli, nebo zareagoval špatně,“ pověděl TV Nova synovec legendárního Karla Lopraise (†72) s vděkem, že se alespoň nikomu nic nestalo.
Martin Macík si ale po střetu nemyslí, že by šla vina za ním. „My jsme si museli odjet, protože jsme byli za dunou. Tam kdybychom zůstali, tak ještě někdo další přijede a bouchne to do nás. Prostě to bylo fakt debilní místo. Potom jsem za nimi byl ještě na neutralizaci zeptat se, co se vlastně dělo, proč tam zastavili, protože to prostě nechápu. Oni říkali, že trychtýř... Nevím, já prostě nevím, ale bohužel tomuhle nešlo zabránit,“ hájil se závodník.
„Když jedeš a pípá to ze všech stran, protože tam jsou kolize, i když tam někdo točí, do toho je tam nějaký alarm, tak nevíš kde. A když je někdo schovaný za dunou, tak je to prostě nereálné,“ krčil rameny Macík, který si ze střetu odnesl nateklou ruku a hlásil, že si bude muset dojít k lékaři.
Kdo za to může?
Že se Loprais zasekl na nešťastném místě tvrdí podle TN.cz i motoristický novinář a expert Nova Sport Zdeněk Míka. „Aleš stál na tom nejhorším možném místě. Když jedete s kamionem, nesmíte uvíznout na hřebenu té duny. Martinovi nezbylo nic jiného než držet ten plyn. Martin mi říkal, že trefili Aleše v rychlosti nějakých dvacet třicet kilometrů za hodinu. Jeli kousek za sebou. Nevíme, jestli o kus dál nestál někdo jiný.“
O svůj názor se podělil i závodník Martin Michek (37), který letos na Dakaru předčasně skončil. „Za mě: Aleš zapadnul, něco hledal, couval dolů. Z vlastní zkušenosti vím, že když za vámi někdo jede, tak to na GPS furt pípá. Buď to Martin přeslechl, nebo už bylo pozdě, když to slyšel. Pokud jedete do té obrovské duny a ve třech čtvrtinách duny to máte zašlápnout, zakopat se a ztratit kontakt s jezdci?“
Macík onboard nezveřejnil
Aleš Loprais po nehodě ukázal záběry z kabiny, které divákům nabídly lepší vhled do toho, co se vlastně dělo. Macík tento krok neudělal. „Mohlo tam být tolik sprostých slov, že by se to nehodilo,“ přemítal nad možným důvodem motocyklový kaskadér Adam Peschel.
Internetové diskuze ihned ožily pod salvou názorů řady diváků. Brzy by se incident o jeden velmi podstatný pohled mohl rozšířit. „Situaci prošetřuje FIA. Oba borci byli předvoláni na jury a bude se to řešit. Tam musí ukázat všechno, co mají,“ dodal Míka.