Cibulková si užívá s dětmi zimní radovanky, ale... Vánoce slavila bez manžela?
Nad slovem rozvod se Dominika Cibulková (36) před několika měsíci zděsila. Krizi v manželství sice přiznala, ale jedním dechem dodala, že na všem spolu se svým mužem Michalem Navarou pracují. Jenže nejkrásnější svátky v roce jsou pryč a její manžel skoro, jako kdyby se jich s rodinou neúčastnil!
Vánoce patří pro děti mezi nejkouzelnější momenty. A co nejpohádkovější se snažila svatky udělat svým ratolestem i bývalá tenistka Dominika Cibulková. Fanouškům se pochlubila fotkami s dcerkou Ninou a synem Jakubem, a ačkoliv rodinka hýřila úsměvy, jeden člen na nich chyběl. Byl jím tatínek Michal Navara, který podle webu Šport24 údajně na Vánoce s Dominikou nebyl.
Absence Navary si fanoušci mohli všimnout i v uplynulých dnech, kdy sněhová nadílka vylákala do přírody spoustu lidí. Z velkoměsta vyrazila spolu s dětmi i Cibulková a zimní království si dosyta užívali. Společnost jim měla dělat Dominičina kamarádka a fotografka Petra Ficová. Spousta smíchu, fůra dobré nálady, přívaly sněhu, ale... táta opět nikde. Slovenský web připomněl, že Navara se po boku své ženy neukázal už několik měsíců.
Na podzim loňského roku Dominika přiznala, že její manželství prochází těžším obdobím. Namísto skládání zbraní ale chtěli o svou lásku bojovat a rozvod bývalá tenistka vylučovala. „V žádném případě. Nad tím jsme se nezamyslela. Pro nás s Michalem je rodina absolutní Alfa a Omega. Máme dvě krásné a zdravé děti, kterým se věnujeme na sto procent. To je naše priorita,“ pravila tehdy blondýnka. Nejednoho jejího sledujícího na sociálních sítích nejspíš napadlo, v jakém stavu tenhle boj o udržení manželství právě je...