Hrůzná smrt fotbalového bosse: Popravili ho na pohřbu matky!
Šokující událost se odehrála při smuteční ceremonii. Prezident fotbalového klubu AC Ajaccio Alain Orsoni (†71) se stal obětí střelby zrovna ve chvíli, kdy pohřbíval svou matku. Čin připomínající jednání těch nejhorších gangů otřásl obyvateli Korsiky.
Zdá se, že na Korsiku pronikly praktiky italské mafie. Alain Orsoni s rodinou se účastnil pohřbu své milované matky. Ve chvíli, kdy se rodina loučila u hrobu se zesnulou se ozval výstřel a Alain se skácel k zemi mrtvý. „Byl to moment smutku a žalu. Najednou jsme slyšeli výstřel a Alain se zhroutil,“ popsal farář Roger Polge, který sloužil mši, pro televizi France 3.
Vyšetřování celé události zatím probíhá. Ale podle informací z místa se jednalo o výstřel z odstřelovací pušky na větší vzdálenost z vyvýšeného místa. Orsoni býval výraznou tváří korsického nacionalismu v 80. letech. Ostré konflikty mezi politickými uskupeními vyvrcholily na ostrově v roce 1996. Tehdy se raději sbalil a uprchl do exilu. Více než deset let se skrýval v USA, Nikaragui a Španělsku.
Poté, co se vrátil na Korsiku, se začal věnovat podnikání a stal se předsedou fotbalového klubu AC Ajaccio. „Jsem prezentován jako kmotr, i když na Korsice ani nevlastním firmu. Jako bývalý šéf nacionalistického hnutí jsem nebyl zrovna svatý. Ale vykreslovat mě jako nebezpečného podvodníka? To je vtip,“ smál se dříve při rozhovorech pro média.
Temná minulost
Smrt se o Orsoniho pokoušela už před 16 lety. Tehdy čelil atentátu, který přežil. Jeho bratr Guy takové štěstí neměl. Byl zavražděn již v roce 1983. Před osmi lety byl Alainův syn Guy (41) naopak zatčen za vraždu důchodce. Od roku 2022 je ale na svobodě. Přesto došlo o rok později ke zvláštní náhodě. Dva jeho komplicové, kteří byli obviněni v případu se zastřeleným důchodcem, zemřeli během střelby na ulici.