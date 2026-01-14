Procházka dostal požehnání od partnerky: Místo porodu zápas!
Bude poprvé tátou, i tak bojovník MMA Jiří Procházka (33) neplánuje kvůli životní události měnit svůj zápasový kalendář. Partnerka Kamila Kordulíková (37) má rodit jen dva dny po Jirkově titulové bitce.
„Partnerka má termín okolo třináctého dubna a možné datum zápasu je jedenáctého. Řekl jsem jí, že když bude možnost bojovat o titul, musím zápasit,“ prohlásil Procházka, ačkoli pár týdnů předtím zmínil, že chce bojovat jen do března.
Od Kamily přesto dostal požehnání. „Když půjde o titul, mám to prý zkusit a vyhrát. Ale pokud dopadne jiný zápas, chce, abych zůstal doma,“ upřesnil Procházka, že má výjimku jen na turnaj UFC 327 v Miami.
