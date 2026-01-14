Exreprezentant Vitásek v šokující zpovědi o drogovém opojení: Jak si mě našel kokain
Srdceryvná zpověď o nezodpovědnosti i bezmoci. Hokejista Ondřej Vitásek (35) byl machr na defenzivu, sám se ale neubránil hořkosladkému pokušení – kokainu! V Liberci s ním pak udělali krátký proces. A s kariérou byl šmytec!
Za nároďák odehrál 48 zápasů (včetně MS v roce 2014 a 2021). V extralize dalších 284. Ten poslední 28. října 2023 na Kladně. Po něm mu cinklo neznámé číslo. „Antidoping, dobrý den... Dozvěděl jsem se, že mám přijít podat vysvětlení,“ vypráví svůj smutný příběh na webu bezfrazi.cz.
Po utkání v Pardubicích (16. října 2023) neprošel dopingovou zkouškou. Vygradovaly tak jeho problémy. Manželské, sportovní i zdravotní. Zaměstnavatel z Liberce se k němu prý totiž po operaci ramene nezachoval fér. Sotva se vrátil ze sálu, oznámili mu, že na extraligu už to nebude a rozvážou s ním smlouvu.
Já vám ukážu
„V ten moment jsem se zařekl, že se prostě ještě vrátím, ať to stojí, co to stojí,“ vyprávěl. Vrátil. Ale už to nebylo ono. A pak se sám střelil do nohy. „Začal jsem utíkat na různé akce vyčistit si hlavu. Právě tam si mě kokain našel,“ přiznal. Lajnu si dal čtyři dny před osudovým utkáním. Přesto v jeho krvi našli množství tolik, že dostal trest na čtyři roky.
„Prý jsem nepovolenou látku požil v den zápasu. V Liberci mi na to konto řekli jen: Odevzdej kartu od kabiny a už sem ani nechoď,“ smutnil. „To bylo všechno. Klukům v šatně, kteří už stejně věděli, co se děje, jsem pak jenom mávnul, že »čau«, a zmizel jsem. Ten den jsem skončil s hokejem,“ uzavřel příběh.
Podruhé se narodil!
Před dvěma lety se mu na dovolené s dcerkou v Chorvatsku udělalo zle. V Česku pak podstoupil urgentní operaci, jež mu zachránila život. „Když jsem se probudil a vedly ze mě drátky k pípajícím přístrojům, dozvěděl jsem se, že jsem měl problém se srdcem,“ řekl webu bezfrazi.cz a pokračoval: „S drogami to spojení nemělo, šlo buď o infekci, nebo vrozenou vadu.“ Ve špitále byl čtvrt roku. „Přímo tam jsem ještě prodělal infarkt pravé ledviny a sleziny. Prý jsem se podruhé narodil,“ uzavřel.