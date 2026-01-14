Zdráhalová se klaní partnerce Sáblíkové, ta je na ni pyšná: Září díky coming outu?!
Jsou to vzácné chvíle. »Bruslení« na vlastní kůži zkouší celá republika a dámy, které provozují dokonce rychlobruslení na elitní úrovni, si veřejně posílají vzkazy, pod nimiž taje led. Teď už můžou.
Čerstvá mistryně Evropy na kilometrové trati a stříbrná z 1500metrové distance Nikola Zdráhalová (29) poslala skrz sociální sítě poděkování blízkým: „Každý nepovedený závod házím za hlavu a bojuji dál. Nebojuji ale sama – pomáhá mi přítelkyně, tým, rodina i kamarádi. Není to se mnou vždycky jednoduché, ale přes všechny ty pády pořád zůstávají a nepřestávají věřit. Nepřestanu být vděčná za všechny ty lidi kolem sebe.“
Jsou svoje...
Ten vzkaz cílí i na Martinu Sáblíkovou (38), s níž tvoří pár už třináct let. Od konce dubna, kdy svou lásku odtajnily na stránkách Blesku, jako by se oběma ulevilo – jezdí jim to skvěle! Sáblíková se ve své poslední sezoně kvalifikovala už na svou šestou olympiádu. „Vím, že není v mých silách útočit na cenné kovy. Ale pochodovat na Hrách pod svojí vlajkou, je největší pocta, které se může sportovec dožít. Cíl splněn, kruh se uzavírá,“ těší se do Itálie.
...a mají klid
„Jsem pyšná, vděčná, dojatá. Díky Ti za nezapomenutelný pocit,“ zareagovala Sáblíková na životní sportovní úspěch dvojnásobné medailistky z ME Nikoly, parťačky z ledu i soukromí. Jsou tu jedna pro druhou a nemusí už přemýšlet, co dají na sítě a co si raději nechají pro sebe. Odpovědi už padly, mají svůj klid. A pokud skutečně Martina z Milána přijede bez medaile, třeba to za ni vezme letos o devět let mladší Niki.