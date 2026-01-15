Amatér vyhrál bizarní turnaj: 14 mega za šest míčků! Porazil i Sinnera
Dvě hodiny pinkání jako nejrychlejší cesta k 13,9 milionu korun? Před startem Australian Open proběhl u protinožců šestikolový turnaj One Point Slam, na kterém se každý zápas hraje jen na jeden míček. Sinner či Alcaraz jen přihlíželi, jak s trofejí pro vítěze pózuje amatér Jordan Smith (29)!
Pavouka o 48 účastnících (z toho jen polovina profesionálové) se účastnili muži i ženy. Podával vždy ten, kdo vyhrál specifický los. Zvýhodněný byl amatér Steve Yarwood (38), účastník mistrovství světa ve hře kámen, nůžky, papír, která rozhodovala o výhodě servisu.
I když, o výhodě... Světová dvojka Sinner shořel proti budoucímu vítězi právě na dvojchybu. I díky tomu se Australan Smith, jehož k tenisu vedl táta už od tří let, ve středu večer usmíval s trofejí a šekem na milion australských dolarů. „Peníze částečně využiji na koupi domu. V Sydney jsou docela drahé,“ svěřil se.
Chvála na Češku
V jednom ze soubojů pohlaví si chválu na sítích vysloužila Linda Fruhvirtová (20). Ta v kvalifikaci dvěma parádnímu forhendy porazila 93. hráče mužského žebříčku Carrena Busta. Ten pak dostal divokou kartu a v prvním kole pavouka Češku už porazil. I tak si Linda získala respekt!