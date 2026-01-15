Srážka Lopraise s Macíkem na Dakaru: Komise rozhodla! Video z kabiny ukázalo nadávky a šok
Z bouračky českých kamionů na Dakaru vinil Aleš Loprais (46) svého krajana a obhájce titulu Martina Macíka (36). Jenže to nebylo tak jednoznačné, a právě proto měli kolizi rozseknout až komisaři z FIA. Ti konečně vydali rozhodnutí...
„Martin pozdě zareagoval, a i když jsme měli zapnutý sentinel, (systém upozorňující na přítomnost jiných vozidel v blízkosti - pozn. red.) tak to do nás napral,“ mínil Loprais, jehož trefil zezadu pod dunou Macík.
Vítěze předchozích dvou ročníků, který na rozdíl od soupeře bezprostředně po incidentu nezveřejnil záběr z kamery na palubní desce, se ale zastal motorkář Michek. „Takové kontakty se bohužel stávají. Myslím, že za všechno může van den Brink, který nutí kluky na to tlačit, aby jim neucukl,“ odlehčil pro tn.cz střet dvou Čechů.
Verdikt komise FIA padl ve středu večer. „Dnešním dnem bylo ukončeno prověřování incidentu mezi posádkami 600 a 602 z osmé etapy. Výsledkem prověřování bylo »no future actions required« (nejsou vyžadovány žádné zásahy, pozn. red.), to znamená, že žádný z účastníků se nedopustil takového porušení pravidel či normativů, aby byl za to nějakým způsobem postižen a penalizován," odhalil Macíkův manažer Martin Pabiška.
Tým také včera konečně zveřejnil video z paluby, ve kterém bylo třeba vypípat řadu výrazů, které v kabině zazněly v momentě srážky. „Proč tady stojí?" ozvalo se po střetu. Na záběrech je také slyšet alarm, který mělo Macíka na Lopraisův kamion upozornit, vidět ho ale do poslední chvíle nemohl. Navigátor na něj volal: "Bacha, doleva," bylo ale už pozdě.
Jak si vedou po nehodě?
Aleš Loprais vyhrál 10. etapu Rallye Dakar a po čtvrtém letošním dílčím triumfu se posunul na druhé místo průběžného pořadí kamionů. Dosavadní lídr Mitchel van den Brink z Nizozemska měl dnes problémy, ztratil 1:12 hodiny a je průběžně třetí. Novým lídrem je Litevec Vaidotas Žala. Martin Macík zajel po úterních problémech čtvrtý čas a průběžně se posunul na páté místo.