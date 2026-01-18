Držitel »Ceny míru« Trump: Vy k nám nejezděte…: Zákaz pro fanoušky 15 zemí!

Trump dostal od Infantina Cenu míru v podobě medaile a trofeje…
Šéf FIFA Infantino splnil  prezidentovi USA Trumpovi sen a při losu světového šampionátu mu v prosinci udělil »Cenu míru«. Ani tohle bizarní ocenění Donaldova ega ale nezachrání šampionát, který USA jako spolupořadatel (s Mexikem a Kanadou, koná se 11. června až 19. července) znepřístupnilo řadě národů.

Fotbalisty Trump do země pustí, ale fanoušci patnácti zemí jet nesmí! Nešťastníky jsou Alžírsko, Brazílie, Egypt, Ghana, Haiti, Írán, Egypt, Jordánsko, Kapverdy, Kolumbie, Maroko, Pobřeží slonoviny, Senegal, Tunisko, Uruguay a Uzbekistán.

Ti všichni musí žádat o výjimky a přidělování víz bude velmi omezené. Reakcí je pochopitelně vlna vracení vstupenek. Třeba Brazílie coby jeden z favoritů s podporou 212 milionů obyvatel hraje jako naschvál všechny tři duely skupiny v USA, ke všemu první s Marokem, druhý s Haiti.

