Zamilovaný pár miliardářských dědiců na Dakaru: Rozdali si to v poušti! Pod falešnými jmény
On je Mark Mateschitz (33), syn zakladatele nápojářského gigantu Red Bull. Ona je jeho neméně bohatá partnerka Victoria Swarovská (32), dědička luxusního šperkařství Swarovski. A posledních 14 dní si to rozdávali na Dakaru!
»Běžný« život v přepychu jim byl asi málo. Tak si miliardářští milenci řekli, že zkusí nějakou odvážnou výzvu. A přihlásili se na Rally Dakar! Aby nepřitahovali tolik pozornosti, udělali to inkognito. Mateschitz si zvolil jméno Mark Mustermann a zařadil se do třídy automobilů, kde se skončil na 56. místě.
Cíl? Přežít!
Kráska Victoria, jež se před dekádou proslavila vítězstvím v německé verzi taneční soutěže StarDance, se pro změnu skryla pod pseudonym Vic Flip v kategorii čtyřkolek. „Dakar je pro mě hlavně o přežití. Proto je mým cílem hlavně dojet do cíle. To bych brala jako vítězství!“ chichotala se Swarovská. Po dvou týdnech závodění si mohla říct, že to dokázala, byť v pořadí uzavírala první stovku...