Zamilovaný pár miliardářských dědiců na Dakaru: Rozdali si to v poušti! Pod falešnými jmény

Autor: vba
Mark Mateschitz (33) je synem zakladatele nápojářského gigantu Red Bull.
On je Mark Mateschitz (33), syn zakladatele nápojářského gigantu Red Bull. Ona je jeho neméně bohatá partnerka Victoria Swarovská (32), dědička luxusního šperkařství Swarovski. A posledních 14 dní si to rozdávali na Dakaru!

»Běžný« život v přepychu jim byl asi málo. Tak si miliardářští milenci řekli, že zkusí nějakou odvážnou výzvu. A přihlásili se na Rally Dakar! Aby nepřitahovali tolik pozornosti, udělali to inkognito. Mateschitz si zvolil jméno Mark Mustermann a zařadil se do třídy automobilů, kde se skončil na 56. místě.

Cíl? Přežít!

Kráska Victoria, jež se před dekádou proslavila vítězstvím v německé verzi taneční soutěže StarDance, se pro změnu skryla pod pseudonym Vic Flip v kategorii čtyřkolek. „Dakar je pro mě hlavně o přežití. Proto je mým cílem hlavně dojet do cíle. To bych brala jako vítězství!“ chichotala se Swarovská. Po dvou týdnech závodění si mohla říct, že to dokázala, byť v pořadí uzavírala první stovku...

