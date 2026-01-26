Hokejista Réway po autonehodě útočí na bývalého šéfa: Volal, že mi zničí život!
Na slovenské hokejové scéně je poslední dobou pořádně veselo. Dění kolem útočníka Martina Réwaye (30) neutichá a po autonehodě zveřejnil bývalý reprezentant překvapivé nařčení svého bývalého šéfa!
Na začátku zamotaného příběhu byla údajně návštěva lékaře, kterého Martinu Réwayovi domluvil jeho tehdejší klub z Liptovského Mikuláše. Jenže na vyšetření se hokejista nedostavil, podle svých slov zaspal.
„Termín magnetické rezonance, na kterou podle vlastních slov zaspal, byl v 15:30 odpoledne, ne v sedm ráno. Je to těžká situace a mně je velmi líto, jak může dopadnout takto talentovaný člověk a hráč. Nevím, jestli mu ještě někdo dokáže pomoct,“ kontroval trenér slovenského týmu Aleš Totter v reakci pro hokejportal.net.
Réway přišel s prohlášením, že v Liptovském Mikuláši končí a záhy hlásil, že jeho další kariérní kroky budou směřovat do zámoří. Za pár dní zveřejnil snímek, ze kterého je zřejmé, že skončil s autem ve škarpě. „Musel jsem z Mikuláše vypadnout tak rychle, že jsem se prostě musel vybourat. Odteď svůj život fakt miluju,“ napsal kostrbatě k fotce bavoráku bývalý hráč Sparty nebo Kladna.
Jeho smlouva s Liptovským Mikulášem je podle všeho nadále platná a po novém angažmá se zatím rozhlíží marně. Kontrakt by totiž musely kluby převzít. Krátce však zamířil do Spíšské Nové Vsi, odkud ho ale trenéři vypoklonkovali po prvním tréninku. A podle pravidel má tak kvůli smlouvě v Liptovském Mikuláši svázané ruce.
„Připadám si jako otrok nebo rukojmí. Vlastně tam nikdo není pod smlouvou, jen já,“ uvedl Réway ke své situaci. A pustil se i do klubového šéfa Róberta Ľuptáka. „Minulý týden mi volal, že mě nepustí ani do zámoří. Že mi zničí život, ale tam na mě nedosáhne. To trochu přehnal,“ tvrdil Réway ve zpovědi pro Športový web s tím, že o Ľuptákovi nechce slyšet. „Už s ním nechci komunikovat, skončil u mě. Za ty roky se stalo více než dvacetkrát, že vůči mně použil vulgární nadávky. Volal mi i v noci,“ praví Réway.
Žádnou další komunikaci už by ocenil i sám Ľupták. „Nevím, na čem Réway fičí, ale k jeho osobě už se nebudu vyjadřovat. Pro mě je to uzavřená kapitola,“ uvedl.