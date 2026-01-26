Trpké přiznání bývalého fotbalisty Čupra: Za večer prohrál 200 tisíc, dluhy dodnes splácí
Fotbalista Martin Čupr (48) byl na dlouho nejmladším hráčem v tuzemské lize a figuroval v mládežnickcýh reprezentacích. Po začátku ve Slovanu Liberec hrál v dresu Žižkova, Düsseldorfu nebo Pafosu. Stejně jako brzy přičichl k dospěláckému fotbalu, tak brzy si přivoněl k hazardu, když na soustředění se spoluhráči coby mlaďoch »mastil mariáš«. Právě tam nejspíš začal rašit problém, který později vyrostl do obřích rozměrů.
V podcastu Kopačky na hřebíku Martin Čupr přiznal, že momentálně pracuje jako skladník a z dob aktivní kariéry mu žádné finanční rezervy nezůstaly. „Sice ve dvaceti jsem měl téměř našetřený jeden milion, ale ten pak prošel úplně jiným zařízením, než měl,“ přiznal s tím, že jeho ročníky ve školách velké finanční zodpovědnosti neučili.
„My jsme vydělali padesát a utratili jsme padesát, takže já jsem žádné finanční polštáře neměl. Navíc jsem od přírody trochu hravější typ,“ naznačoval. „Žádný polštář nemám a ten, který jsem měl mít, ale nemám, tak ho ještě splácím. Ale asi to má takhle z devadesátek a osmdesátek většina lidí,“ pokrčil rameny Čupr, kterého v Liberci jako sedmnáctiletého kluka naučili hrát mariáš Martin Barbarič (†42), Luděk Klusáček (58) a Martin Hašek (56), aby měli čtvrtého do party. Během soustředění na Kypru pak prohrál čtrnáct tisíc, což možná bylo i malou předzvěstí toho, do jaké pasti se jednou sám lapí.
„Hrál jsem možná všechno. Automaty, ruletu... Byly to dva roky života, na které nejsem vůbec hrdý,“ přiznal Martin období, které se událo při kariéře. „Bylo mi devatenáct, dvacet let... Vydělával jsem sedmdesát nebo sto tisíc měsíčně a myslel jsem si, že to vydělám znova a znova,“ popisoval Čupr.
Částky, se kterými tehdy dokázal hazardovat, jsou i na dnešní poměry velmi vysoké. „Když teď někomu řeknu, že jsem byl za večer schopný prohrát 200 tisíc a nemít je na účtě, druhý den si jít do branky půjčit 200 tisíc, abych je zaplatil... Do toho ještě naskočily splátky,“ přemítal nad minulostí Martin, kterého záhy typicky doháněl pocit, že musí vše vyhrát nazpátek. Dostal se pak do situace, kdy splácel i 70 tisíc měsíčně a přišel i o některé nemovitosti, které měl koupené.
„Bohužel recidivy kolem toho bylo tolik, že částka se pak vyšplhala na tři nebo čtyři miliony. S úroky možná sedm až osm. Dodnes se mi docela podařilo všechno i splatit a vrátit se zpátky do života,“ těší bývalého fotbalistu, který ještě nyní nastupuje za liberecký B tým. Radost mu dělá fakt, že na kulatiny by měl mít všechny dluhy z krku a bude se tak moci svobodně nadechnout k novému startu.
Přesto, že byl během svého života po uši zadlužený, nikdy nemyslel na nejhorší. Takové štěstí neměli například František Rajtoral (†31) nebo právě zmíněný Martin Barbarič (†42), kterému se kvůli dluhům nejprve rozpadlo manželství a problémy později řešil tak, že zastřelil svou manželku a pak i sebe.
Martin Čupr přiznal, že jemu z nejhoršího pomohli správní lidé kolem něj. Velkou oporu našel nejen ve své bývalé manželce, ale později také ve své nynější přítelkyni, se kterou má pětiletého syna.