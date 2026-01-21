Šok na Slovensku: Tragická smrt expřítelkyně MMA zápasníka Borárose!
Slovenskem ve středu ráno otřásla krutá zpráva. Za tragických okolností měl vyhasnout život bývalé partnerky MMA zápasníka Gábora Borárose (33) Moniky Jákliové (†31).
Cvičitelka fitness a Gáborova bývalá partnerka, která mu porodila dcerku Zoru, měla podle slovenského webu Čas.sk havarovat ve středečních brzkých hodinách ve svém luxusním voze Mercedes-Benz S 580.
„Policisté dnes, krátce před čtvrtou hodinou ráno, přijali oznámení o dopravní nehodě na cestě první třídy č. I/63 ve směru od města Veľký Meder na obec Dolný Štál v okrese Dunajská Streda,“ oznámili policisté k tragédii, z níž zveřejnili i několik fotek. Na těch je zřejmé, že auto skončilo doslova sešrotované.
„Podle dosud zjištěných informací měla řidička vozidla značky Mercedes z doposud nezjištěných příčin v zatáčce sjet mimo vozovku a narazit do stromu. Následkem střetu vozidlo začalo hořet. 31letá žena byla zdravotníky v kritickém stavu převezena do nemocnice, kde bohužel zraněním podlehla. Přesné příčiny a okolnosti tragické dopravní nehody budou předmětem dalšího šetření,“ uvedla policie s výzvou, aby byli řidiči na cestách maximálně opatrní.
Podle informací slovenského webu byla Moničina dcera Zora tou dobou se svým otcem. Ten pak také ve středu dopoledne zveřejnil krátké video, ve kterém vede dcerku za ruku, a dopsal k němu v maďarštině jasný vzkaz všem: „Prosím, nevolejte mi.“
Monika s Gáborem v minulosti zažívali ve vztahu turbulentní období, během kterého se spekulovalo, že slovenský zápasník s maďarskými kořeny svou lásku podváděl ve chvíli, kdy byla těhotná. Přesto na svém vztahu zkoušeli pracovat a dokonce byli mezi účastníky Výměny manželek. Nakonec se ale Gábor s Monikou rozešli a vydali se každý svou cestou.