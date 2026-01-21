Smetánka v mrazivém Edenu: Kdo si nenechal ujít fotbalový svátek Slavia vs. Barcelona?
Vršovice. Teplota vzduchu – 6, pocitová – 11°C, ale kdo by koukal na teploměr, když se po place prohánějí »kluci vopálený« z Barcelony. Slavia nastoupila v nejočekávanějším duelu Ligy mistrů v Edenu. Kdo si fotbalový svátek nenechal ujít?
Katalánský kolos nezavítá do Čech každou středu, a tak se do Edenu hrnuly zdejší známé tváře, aby se pak mohly ve vyhřátých restauracích pochlubit: „Já jsem tam mrznul taky.“
Politici Okamura, Langer, Skopeček, Svoboda a Vondra. Miliardář Dospiva. Lobbista Rittig. Samozřejmě předseda fotbalového svazu Trunda a taky kontroverzní bijec z klece Muradov s parterkou a tanečnicí Karáskovou. Inu široké spektrum zvědavců, co chtěli být vidět…
Famózní podívaná
Červenobílá jedenáctka hodinu držela nacpaný Eden v naději. Dala dva góly, ale velkoklub výhrou 4:2 nakonec v duleu Ligy mistrů stejně urval vše, co potřeboval. »Hoši, děkujem!« skandoval i tak celý stadion při závěrečné děkovačce.