Kdo je sexy objev biatlonu v NMNM? Kráska trénuje jako zvíře!

Autor: mib
Ilona Plecháčová (19) zářila v Novém Městě na Moravě.
Biatlonistka Ilona Plecháčová zazářila v Novém Městě na Moravě.
Biatlonistka Ilona Plecháčová (19) zazářila v Novém Městě na Moravě.

Fanoušci už jí píšou, že brečeli dojetím jako při sledování filmu Titanic! Novým miláčkem biatlonového národa se doslova přes noc v Novém Městě na Moravě stala Ilona Plecháčová (19).  

„Jsem úplně v sedmém nebi. Fakt splněný sen,“ zářila naděje české reprezentace po pátečním individuálním závodě, v němž dojela s jednou chybou na střelnici osmnáctá. Byť je ještě juniorka, už vystrkuje růžky mezi elitu ve Světovém poháru. A doma ve Vysočině Areně pobláznila davy, pyšní příbuzní Ilonu v cíli rozplakaly.

Plecháková stála na lyžích od dvou let. Její první medailí byl velký koláč. Jilemnická rodačka začínala v Dolní Branné, pak se přesunula do Vrchlabí a teď ji piplá kouč Šikola, jenž jako první dal šanci v biatlonovém áčku jisté Gabriele Soukalové (36)...

„Bez bolesti není úspěchu. Buď kráska, ale trénuj jako zvíře,“ zní motto loňské dorostenecké mistryně světa a zlaté ze Zimních olympijských her mládeže 2024.

Když tahle holka z Krkonoš zrovna nesportuje, ráda doplňuje vitamin D ze sluníčka a dává na odiv své dokonalé tělo. A kdyby se nestihla dát zdravotně do pořádku jednička Davidová, je Plecháčová coby náhradnice připravená se ukázat i pod pěti kruhy v Itálii.

Témata:  biatlonblesksportItálieKraj VysočinaVrchlabíVysočina ArénaNové Město na MoravěGabriela SoukalováTitanic

