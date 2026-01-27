Pastrňák se Zachou průvodci New Yorkem: Načapaní na pivu
V Americe střílí góly, vydělávají na živobytí, ale české pivo si tam jen těžko vychutnají. Parťáci z Bostonu David Pastrňák (29) a Pavel Zacha (28) si však na tripu v New Yorku nechali načepovat »plzínku« se správnou pěnou.
Čeští hokejoví bombarďáci, které čeká za dva týdny přelet do Milána na olympiádu, nemohli o národní klenot ochudit ani své spoluhráče Geekieho a Lindholma. Vzali je tedy do restaurace Bohemian Spirit.
A že těch českých fanoušků hokeje a piva v srdci Manhattanu bylo nakonec habaděj... „Když v českém domě v NY přijdou na pivo kluci z Bruins na plzeň, to by byl hřích nehodit fotku,“ pochlubil se na sítích přítomný vinař Salay.
Témata: blesksport, Olympijské hry, Amerika, David Pastrňák, Milán, New York, Boston, pivo, Pavel Zacha, Manhattan