Slavia v Lize mistrů nevyhrála 18 let a jde to zkusit proti Pafosu: Teď nebo nikdy
Dětem, které se narodily v září 2007, je osmnáct a laskají občanku. Slavia má v análech zapsáno, že tak dlouho nevyhrála mač Ligy mistrů a poslední šanci na změnu má v tomto ročníku dnes.
Teď nebo nikdy! S tím sešívaní nastoupí na Alphamega Stadium v Limassolu proti Pafosu (21:00, Nova Sport 3), jenž má na rozdíl od nich ještě šanci na postup do play off. Včera na Kypru špacírovali po kamenité pláži a v dobrém rozmaru metali šutry do vln Středozemního moře.
Můžou mač pojmout jako splnění snu kouče Trpišovského, jenž několikrát utrousil: „Vítězství v Lize mistrů je poslední milník, na který jsem ve Slavii nedosáhl.“ A při vědomí, že UEFA vyplácí za tři bodíky do tabulky ligové fáze 51 milionů korun. Nebo…
Teplo na Pardubice?
Nebo coby luxusní generálku na víkendovou Chance ligu. Když na konci kempu v Marbelle dostal člen sportovního úsek Jan Tecl otázku, zda je to příprava na utkání Champions League s Barcelonu (2:4) zavtipkoval: „No, spíš na Pardubice.“ Lídři tuzemské ligy tam pojedou v neděli. Buď pyšní na to, že v neprestižnější evropské soutěži konečně vyhráli, nebo aspoň rozehřátí z kyperských 16°C…