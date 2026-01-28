Žižovské kabině šéfovala »zrádkyně« Šáchová: Kustodka z Playboye
O dresy, štulpny či občerstvení se v šatně žižkovským fotbalistům před přátelákem s Vlašimí (1:2) netradičně starala modelka. Kustodku dělala vítězka prvního ročníku reality show Zrádci Nicole Šáchová (28)!
Přestože u stadionu mrzlo, přišla zlehka oblečena. Krásy těla, které na titulní straně otiskl i časopis Playboy, ale rychle schovala do kabátu s logem Viktorky.
„Naštěstí byl moc teplý. Přišla jsem trochu nevybavená, na lavičce byla zima,“ usmívala se Nicole. A jak si vedla v netradiční roli? „Naše kustodka Janička jí píše do indexu jedničku,“ stojí na Instagramu Žižkova.
Témata: blesksport, Zrádci, nicole šáchová, Instagram, Vlašim, Žižkov, Playboy