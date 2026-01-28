Tenisová královna Muguruzaová porodila: Náš malý zázrak

Žádné grandslamové tituly ani post světové jedničky se tomuto momentu nevyrovnají! Bývalá španělská tenisová superstar Garbiňe Muguruzaová (32) se stala mámou.

Zatím se pochlubila jen fotkami ručičky a nožiček synka Marcose. „Náš malý zázrak slaví týden od narození,“ prozradila, že matkou je už od minulého pondělí.

S manželem Arthurem Borgesem se brali v říjnu 2024, tři roky poté, co do sebe vrazili při běhání v newyorském Central Parku. „Řekla jsem si: Bože, ten je krásný! Byla to láska na první pohled,“ přiznala.

