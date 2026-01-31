Fotbalová liga je zpátky! A s ještě více boháči, kteří se předhánějí v nákupech: Rvačka miliardářů nahoře i dole

Autor: vba
  • Fotbalová liga je zpátky!

    Komu se na účtu neválí miliardy, už v českém fotbale zřejmě nemá flek! Energetičtí žraloci, uhlobaron, zbrojařský gigant... Výčet pracháčů, kteří si koupili nějaký tuzemský klub, se před jarem opět rozrostl. A všichni svorně slibují, že rozboří zavedené pořádky. Jejich zimní nákupy toho budiž důkazem!

  • Rekord? Myslí to vážně! SPARTA

    většinový majitel: Daniel Křetínský (50)

    odhadované jmění: 284 miliard Kč

    Křetínský lovil i v Anglii, kde to dobře zná.

    Mezi fotbalovými boháči v Česku byl dlouho tak trochu osamocen. Křetínský – jeden z nejvýznamnějších hráčů v evropské energetice, úspěšný investor a také majitel Czech News Center, které vydává i deník Blesk – se však nových soků nezalekl. Že to myslí se Spartou a titulem opravdu vážně, ukázal kromě příchodů z Anglie také rekordní tuzemský nákup. Za 115 milionů pořídil nadějného hroťáka Matyáše Vojtu (21)!

     

    hráčpostodkudcena v Kč
    VojtaútočníkMl. Boleslav115 milionů
    IrvingzáložníkWest Ham36 milionů
    SonneobránceBurnleyhostování

     

  • Hledání dalšího Dioufa: SLAVIA

    většinový majitel: Pavel Tykač (61)

    odhadované jmění: 180 miliard Kč

    Tykač chce slavit další titul.

    Uhelný magnát rozhodně nemá hluboko do kapsy, vždyť ho Forbes pasuje na pátého nejbohatšího krajana. Tykač ovšem i ve fotbale evidentně rád sází na jisté investice – tedy nákup levných, nadějných aktiv (mladíků) s vidinou velkého zhodnocení, jako se to povedlo v případě Seneglace Dioufa. Fanouškům Slavie s tím ovšem dochází trpělivost, po hostováních má totiž klub rozeseto plno talentů, v A-týmu se ale objevují jen sporadicky. Další do řady přibyli za velké prachy i teď v zimě. Vždyť rovnou do základu má namířeno asi jen navrátilec David Jurásek (25)...

    hráč postodkudcena v Kč
    JurásekobránceBenfica75 milionů
    SossehzáložníkKalmar70 milionů
    CedergrenútočníkStabaek40 milionů

  • Pomalu do nové éry: PLZEŇ

    většinový majitel: Michal Strnad (33)

    odhadované jmění: 650 miliard Kč

    Nejbohatší Čech Strnad takhle odzvonil vstup na burzu, i nové pořádky v Plzni.

    Zbrojařská kometa letí dál vzhůru jak kvůli pokračujícím válkám, tak hlavně díky nedávnému vstupu na burzu. Ze Strnada se rázem stal nejbohatší Čech, a to o parník! Ve Viktorii se to ovšem na zhýralosti zatím neprojevuje. Klub v zimě ztratil klenot Durosinmiho, z vyinkasované čtvrt miliardy ale do posil »otočil« jen zlomek. Nákup rychlonohého forvarda Salima Faga Lawala (23) za 75 milionů však zvěstuje nové časy – tolik Plzeň ještě nikdy za jediného plejera neutratila!

    hráč postodkudcena v Kč
    LawalútočníkIstra75 milionů
    HrošovskýzáložníkGenk24 milionů
    KrčíkobránceKarviná22 milionů

     

  • Mistrovský recept: PARDUBICE

    většinový majitel: Karel Pražák (56)

    odhadované jmění: 19 miliard Kč

    Pražák se rozpíná na východě Čech.

    Přes svou společnost Kaprain vlastní vydavatelství MAFRA či hokejovou Spartu. O fotbal měl Pražák zájem dlouho, po oťukávání Plzně a Olomouce ale zakotvil během léta v jiném krajském městě. Na východě Čech hned rozjel revoluci, do té doby chudý klub si mohl konečně dovolit posilovat. Před jarem pak kromě čutálistů přišly i důležité akvizice do kanceláře – třeba ze Slavie sportovní ředitel Bílek! Výsledkem jsou zatím nepříliš známá, ale mistrovským skautingem jistě prověřená jména do obrany.

    hráč postodkudcena v Kč
    SljubykobránceLvov35 milionů
    GodwinobránceTrelleborgs15 milionů
    HlavatýzáložníkLiberec

    10 milionů

     

  • Načerpal víc než City: OLOMOUC

    většinový majitel: Milan Šimonovský (68)

    odhadované jmění: 5 miliard Kč

    Boss Sigmy i Sigmy Šimonovský.

    Sedm velkých posil. Zatím! Nový klubový majitel, jenž je se svou čerpadlářskou společností Sigma s Hanáky dlouhodobě propojen, rozjel astronomické investice. Vše ještě na podzim načal reprezentační záložník Beran, jenž přiletěl vrtulníkem. S jídlem ale roste chuť, a tak Šimonovský musel vysázet už 340 milionů kaček! Ví ale, že musí i prodávat? Aktuálně olomoucký kádr čítá 36 hráčů, tedy ještě více než má takový Manchester City, který přitom hraje čtyři soutěže...

    hráč postodkudcena v Kč
    BaráthzáložníkRaków50 milionů
    ŠturmzáložníkCelje45 milionů
    SejkútočníkHeerenveen44 milionů

     

  • Šetří na stadion? OSTRAVA

    většinový majitel: Václav Brabec (60)

    odhadované jmění: 3 miliardy Kč

    Patriot Brabec.

    Moravskoslezský patriot, jenž podniká od začátku 90. let, zachránil zadlužený Baník a během dekády ho vytáhl ze II. ligy až do pohárů. Letos ovšem přišel šok, úspěšný kádr se rozprodal a Ostravané klesli až na předposlední místo tabulky! Výhoda finančně zajištěného majitele také v konkurenci s novými pracháči ve fotbale jaksi mizí. Brabec ovšem svou strategii nemění – místo megalomanských nákupů sází na odchovance a rád si pomůže na trhu volných hráčů. To vše s vidinou nových Bazal, které mají za 2,5 miliardy Kč do pěti let stát.

    hráč postodkudcena v Kč
    GningútočníkKarviná21 milionů
    JurečkaútočníkRizesporvolný hráč
    JedličkabrankářPlzeňhostování

     

     

  • Kdy do toho kopnou další?

    Od Zlína, přes Duklu, po Teplice a ještě dál. Dle zjištění Blesku je v lize miliardářů hned třináct! Fotbal ovšem povětšinou mají na vedlejší koleji, a tak do klubu investují jen tolik, aby ho udrželi v chodu. Liberecký Kania, jemuž vyšla investice do soukromých škol, teď jako jeden z mála pracháčů přešaltoval primárně na kopanou. „Ze školství pomalu odcházíme. Slovanu dnes dáváme 80 procent času,“ popsal pro Livesport. Kdy se odbrzdí i další mecenáši?

    Ondřej Kania vlastní Liberec

  • Galerie

    Tykač chce slavit další titul.
    Tykač chce slavit další titul.

Témata:  Slaviabaník ostravasigma olomoucSparta PrahaspartaPardubiceblesksportViktoria PlzeňSlavia PrahaSK Slavia PrahaAC Sparta PrahaFC Baník OstravaSK Sigma OlomoucFC Viktoria PlzeňČeskoPlzeňfotbalDaniel KřetínskýinvesticeDavid JurásekPavel TykačMatyáš VojtaMilan ŠimonovskýMichal Strnad

Články odjinud