Fotbalová liga je zpátky! A s ještě více boháči, kteří se předhánějí v nákupech: Rvačka miliardářů nahoře i dole

Komu se na účtu neválí miliardy, už v českém fotbale zřejmě nemá flek! Energetičtí žraloci, uhlobaron, zbrojařský gigant... Výčet pracháčů, kteří si koupili nějaký tuzemský klub, se před jarem opět rozrostl. A všichni svorně slibují, že rozboří zavedené pořádky. Jejich zimní nákupy toho budiž důkazem!
Rekord? Myslí to vážně! SPARTA
většinový majitel: Daniel Křetínský (50)
odhadované jmění: 284 miliard Kč
Mezi fotbalovými boháči v Česku byl dlouho tak trochu osamocen. Křetínský – jeden z nejvýznamnějších hráčů v evropské energetice, úspěšný investor a také majitel Czech News Center, které vydává i deník Blesk – se však nových soků nezalekl. Že to myslí se Spartou a titulem opravdu vážně, ukázal kromě příchodů z Anglie také rekordní tuzemský nákup. Za 115 milionů pořídil nadějného hroťáka Matyáše Vojtu (21)!
hráč post odkud cena v Kč Vojta útočník Ml. Boleslav 115 milionů Irving záložník West Ham 36 milionů Sonne obránce Burnley hostování
Hledání dalšího Dioufa: SLAVIA
většinový majitel: Pavel Tykač (61)
odhadované jmění: 180 miliard Kč
Uhelný magnát rozhodně nemá hluboko do kapsy, vždyť ho Forbes pasuje na pátého nejbohatšího krajana. Tykač ovšem i ve fotbale evidentně rád sází na jisté investice – tedy nákup levných, nadějných aktiv (mladíků) s vidinou velkého zhodnocení, jako se to povedlo v případě Seneglace Dioufa. Fanouškům Slavie s tím ovšem dochází trpělivost, po hostováních má totiž klub rozeseto plno talentů, v A-týmu se ale objevují jen sporadicky. Další do řady přibyli za velké prachy i teď v zimě. Vždyť rovnou do základu má namířeno asi jen navrátilec David Jurásek (25)...
hráč post odkud cena v Kč Jurásek obránce Benfica 75 milionů Sosseh záložník Kalmar 70 milionů Cedergren útočník Stabaek 40 milionů
Pomalu do nové éry: PLZEŇ
většinový majitel: Michal Strnad (33)
odhadované jmění: 650 miliard Kč
Zbrojařská kometa letí dál vzhůru jak kvůli pokračujícím válkám, tak hlavně díky nedávnému vstupu na burzu. Ze Strnada se rázem stal nejbohatší Čech, a to o parník! Ve Viktorii se to ovšem na zhýralosti zatím neprojevuje. Klub v zimě ztratil klenot Durosinmiho, z vyinkasované čtvrt miliardy ale do posil »otočil« jen zlomek. Nákup rychlonohého forvarda Salima Faga Lawala (23) za 75 milionů však zvěstuje nové časy – tolik Plzeň ještě nikdy za jediného plejera neutratila!
hráč post odkud cena v Kč Lawal útočník Istra 75 milionů Hrošovský záložník Genk 24 milionů Krčík obránce Karviná 22 milionů
Mistrovský recept: PARDUBICE
většinový majitel: Karel Pražák (56)
odhadované jmění: 19 miliard Kč
Přes svou společnost Kaprain vlastní vydavatelství MAFRA či hokejovou Spartu. O fotbal měl Pražák zájem dlouho, po oťukávání Plzně a Olomouce ale zakotvil během léta v jiném krajském městě. Na východě Čech hned rozjel revoluci, do té doby chudý klub si mohl konečně dovolit posilovat. Před jarem pak kromě čutálistů přišly i důležité akvizice do kanceláře – třeba ze Slavie sportovní ředitel Bílek! Výsledkem jsou zatím nepříliš známá, ale mistrovským skautingem jistě prověřená jména do obrany.
hráč post odkud cena v Kč Sljubyk obránce Lvov 35 milionů Godwin obránce Trelleborgs 15 milionů Hlavatý záložník Liberec
10 milionů
Načerpal víc než City: OLOMOUC
většinový majitel: Milan Šimonovský (68)
odhadované jmění: 5 miliard Kč
Sedm velkých posil. Zatím! Nový klubový majitel, jenž je se svou čerpadlářskou společností Sigma s Hanáky dlouhodobě propojen, rozjel astronomické investice. Vše ještě na podzim načal reprezentační záložník Beran, jenž přiletěl vrtulníkem. S jídlem ale roste chuť, a tak Šimonovský musel vysázet už 340 milionů kaček! Ví ale, že musí i prodávat? Aktuálně olomoucký kádr čítá 36 hráčů, tedy ještě více než má takový Manchester City, který přitom hraje čtyři soutěže...
hráč post odkud cena v Kč Baráth záložník Raków 50 milionů Šturm záložník Celje 45 milionů Sejk útočník Heerenveen 44 milionů
Šetří na stadion? OSTRAVA
většinový majitel: Václav Brabec (60)
odhadované jmění: 3 miliardy Kč
Moravskoslezský patriot, jenž podniká od začátku 90. let, zachránil zadlužený Baník a během dekády ho vytáhl ze II. ligy až do pohárů. Letos ovšem přišel šok, úspěšný kádr se rozprodal a Ostravané klesli až na předposlední místo tabulky! Výhoda finančně zajištěného majitele také v konkurenci s novými pracháči ve fotbale jaksi mizí. Brabec ovšem svou strategii nemění – místo megalomanských nákupů sází na odchovance a rád si pomůže na trhu volných hráčů. To vše s vidinou nových Bazal, které mají za 2,5 miliardy Kč do pěti let stát.
hráč post odkud cena v Kč Gning útočník Karviná 21 milionů Jurečka útočník Rizespor volný hráč Jedlička brankář Plzeň hostování
Kdy do toho kopnou další?
Od Zlína, přes Duklu, po Teplice a ještě dál. Dle zjištění Blesku je v lize miliardářů hned třináct! Fotbal ovšem povětšinou mají na vedlejší koleji, a tak do klubu investují jen tolik, aby ho udrželi v chodu. Liberecký Kania, jemuž vyšla investice do soukromých škol, teď jako jeden z mála pracháčů přešaltoval primárně na kopanou. „Ze školství pomalu odcházíme. Slovanu dnes dáváme 80 procent času,“ popsal pro Livesport. Kdy se odbrzdí i další mecenáši?
