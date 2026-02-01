Emotivní zpověď boxera Joshuy po tragédii dvou kamarádů: Nebojí se smrti?!
Když auto na palubě s Anthonym Joshuou (36) před měsícem havarovalo v Nigérii a dva boxerovi dobří přátelé zemřeli, dvojnásobný šampion v těžké váze se uzavřel do sebe. Až nyní vydal na Instagramu dojemnou zpověď.
Neudržel oční kontakt s kamerou, často koukal do země a sahal si na oči, aby udržel slzy. A byť se nebylo zač stydět, snažil se to skrývat. „Nebudu tady ukazovat všechny své emoce, ale je to těžké. Už jsem v minulosti ztratil blízké, ale ne takové lidi,“ vzpomínal Joshua na videu na zesnulého trenéra Latifu Ayodeleho (†36) a »kondičáka« Sina Ghamiho (†36).
Autonehodu označuje s odstupem za terapii mentální síly, která mu mimo jiné změnila pohled na smrt. „Jednoho dne přijde můj čas, a já se vůbec nebojím. Je vlastně uklidňující vědět, že mám na druhé straně dva bratry,“ vzkázal do nebe svým trenérům. A co dál? Začátkem ledna už se Anthony vrátil do tréninku, což by bezesporu jeho dva přátele potěšilo ze všeho nejvíc.