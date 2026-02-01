Trenérka českých hokejistek MacLeodová chce z olympiády medaili: Rakovina je teď vedlejší!
V žilách jí proudí krapet krve legendy NHL Maurice Richarda (†78), který zemřel v roce 2000 na rakovinu žaludku. To kanadská trenérka Carla MacLeodová (43), jež se léčí s rakovinou prsu, odjíždí na olympiádu ve službách české ženské reprezentace plná sil a v dobré náladě.
„Jsem nadšená, že tu vůbec můžu být. Cítím se skvěle. Navíc se už blížím ke konci léčby,“ prozradila ke svému stavu dvojnásobná olympijská šampionka s Kanadou z Her v Turíně a Vancouveru. „Stále mě však čeká ještě kus práce. Ale nepochybuji o tom, že v příštích týdnech nemoc nebude hrát roli,“ soustředí se MacLeodová, aby přidala do sbírky placku i z Milána. Radost z práce „Medaile je vždy cíl. Neznám jediného olympionika, který by to měl jinak,“ hýří odhodláním a sebevědomím Carla, jež kromě ženského nároďáku koučuje i Ottawu Charge v PWHL.
„Ano, mám hodně práce, ale zaneprázdněná si nepřijdu. Asi i proto, že dělám, co miluju,“ rozplývala se a s humorem dodala, že někomu ale skutečně může přijít přepracovaná: „Vždyť se na mě podívejte. Ani nemám make-up, protože moje kufry jsou stále v Bruselu,“ odlehčila při fasování olympijské kolekce MacLeodová.