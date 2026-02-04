Tenistka Cibulková promluvila o rozvodu s manželem: Takhle to nesu!
Loni přiznala krizi, letos rozpad manželství. Láska bývalé tenistky Dominiky Cibulkové (36) a jejího muže Michala (40) vyprchala a podali žádost o rozvod. Zatímco Navara vypadá jako tělo bez duše, z chování Dominiky toho fanoušci moc vyčíst nemohou. Přiznala ale, že na tom teď není vůbec dobře...
Vypadali jako jeden z nejstabilnějších párů česko-slovenského showbyznysu. Jenže i ze skály se někdy může začít sypat kamení. A zdá se, že na manželství Dominiky s Michalem dopadl pořádný balvan, který rozdrtil vše, co mu stálo v cestě.
Po necelých deseti letech od svatby, nespočtu společných dovolených a radosti ze dvou potomků, Jakuba a Niny, přišel krach. Dominika se snaží o celé záležitosti mluvit úsporně, vnitřně s ní však situace silně cloumá a to i přes to, že za vším má být její nevěra.
„Je to velmi těžké, citlivé a náročné pro všechny,“ posteskla si s tím, že rozpad vztahu se na ní podepsal jak psychicky, tak fyzicky. „Nemám teď ani náladu, ani chuť... Nejde mi jíst,“ řekla pro Azet.sk Cibulková, o které se loni na podzim řada lidí domnívala, že ji manžel podvádí, jelikož byl na veřejnosti mnohokrát spatřen s krásnou Ukrajinkou Irinou. Dominika se však od srdce smála.
„Irina pracovala v naší první provozovně a postupně se svou šikovností vypracovala na pozici manažerky. Od pondělí do pátku pochopitelně s Michalem tráví hodně času, protože neustále řeší pracovní záležitosti,“ komentovala to. Bývalá tenistka sice přiznala krizi, ale dušovala se, že na všem s manželem pracují. Jenže teď šla s pravdou ven. Chystá se rozvod.
Slovenští fotografové potkali Michala Navaru před několika dny v bratislavských ulicích a z výrazu v jeho obličeji i chůze je zřejmé, že ho celá situace nesmírně trápí. Vypadá jako tělo bez duše a jen těžko by mu člověk ve tváři našel alespoň náznak dobrého rozpoložení.
Oproti tomu Dominika je v okolí svého bytu v centru města vídána ve společnosti Michalova někdejšího kamaráda a spolupracovníka Tibora Vinczeho, který se u tenistky podle lidí z okolí vyskytuje nebývale často a údajně má být jejím milencem. To sice sama Dominika nepotvrdila, ale Tiborova bývalá žena o nevěře otevřeně promluvila a celou věc vnímá jako zradu.