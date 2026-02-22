Nejslavnější dvě minuty v olympijské historii Rakouska: Šílený sjezd Franze Klammera
SERIÁL OLYMPIJSKÉ PŘÍBĚHY - Šílený. Bláznivý. Smyslů zbavený! Všechno to to jsou přívlastky, které charakterizují počínání rakouského benjamínka Franze Klammera. Jeho jízda popřela zákony fyziky i logiky. Mladík v kanárkově žluté kombinéze se rozhodl, že raději zemře, než aby v Innsbrucku prohrál.
Olympijské hry v roce 1976 v Rakousku zažily jízdu, při které se všem přihlížejícím tajil dech. Podél trati lyžařského sjezdu se tísní 60 000 lidí. Celé Rakousko stojí na nohou a doufá v úspěch. Ve školách se nevyučuje, v továrnách stojí stroje. Všichni sledují jediné jméno: Franz Klammer.
Dvaadvacetiletý "Kaiser" (Císař) nese na ramenou tíhu, která by drtila skály. Je favoritem. Musí vyhrát. Cokoliv jiného než zlato je pro hrdé lyžařské Rakousko národní tragédie. Jenže situace je vážná.
Před ním jel obhájce titulu, Švýcar Bernhard Russi. Russi předvedl jízdu z učebnice. Byla elegantní, čistá, aerodynamická. Jako by krájel máslo skalpelem. V cíli svítil čas 1:46.06. Russi si byl jistý. Tohle nejde porazit. „Je mi líto, kamaráde, ale dneska ne," myslel si zatímco sledoval připravujícího se Klammera.
„Všechno, nebo nic," řekl si nahoře Klammer. Ví, co Russi zajel. Ví, že pokud pojede technicky čistě, prohraje. Russi je technicky zdatnější. Klammer se rozhodne pro šílenství. „Teď nebo nikdy. Buď to sletím, nebo se zabiju," nadechl se a odpíchl se.
Od první branky je jasné, že tohle není lyžování. To je rvačka. Klammer nebojuje se stopkami, bojuje o přežití. Jeho lyže Fischer C4 dělají věci, které by lyže dělat neměly. Hned v úvodu dělá chybu. Lyže mu ustřelí na ledové plotně. Místo aby zpomalil a srovnal to, Klammer ještě přidá.
Zrychluje do míst, kde ostatní brzdí. Diváci u trati nevěří vlastním očím. Klammer nejede v ideální stopě. Jede úplně jinde. Řeže zatáčky tak těsně kolem sítí, že by se o ně mohl zachytit. Jeho styl je děsivý. Ruce mu létají vzduchem, hůlky má každou chvíli jinde, těžiště má nebezpečně vzadu. Vypadá jako hadrový panák přivázaný k letící raketě. V polovině trati na mezičase ztrácí. Na Russiho mu chybí desetina sekundy. Musí riskovat ještě víc.
Přichází kritická pasáž před cílem. Klammer vjíždí do zatáčky v rychlosti přes 120 km/h. Najede na hrbol. Lyže se rozjedou. Pravá lyže mu vystřelí do vzduchu, levá se zakousne do ledu. Klammer letí vzduchem, bokem napřed, řítí se přímo do ochranné sítě. V ten moment by většina lyžařů spadla. Klammer ne. Nějakým zázrakem, čistou silou vůle a stehenních svalů, přitáhne pravou lyži zpět na sníh. Dopadne tvrdě na hrany, lyže zapraští, ale udrží ho. Tento manévr ho sice rozhodil, ale paradoxně ho katapultoval do cílové rovinky ještě vyšší rychlostí.
Do cílového prostoru se řítí naslepo. Už neovládá lyže, lyže ovládají jeho. Sedí skoro na patkách lyží, hlavu má zaraženou mezi rameny. Poslední skok. Klammer letí vzduchem desítky metrů. Dopadá. Proletí cílem. Ticho. A pak jásot.
Tabule ukazuje čas: 1:45.73. Porazil Russiho o 0,33 sekundy! Franz Klammer nevypadal jako vítěz, když zastavil. Vypadal jako člověk, který právě unikl smrti. Lapal po dechu, hrudník se mu dmul. „Když jsem viděl tu jízdu, věděl jsem, že nemůžu vyhrát. On nejel na lyžích. On jel na hraně šílenství," později řekl Bernhard Russi, který sledoval ten horor v cíli.
Byla to jízda, která změnila sjezdové lyžování. Ukázala, že technika není všechno. Že někdy musíte zahodit učebnice, vypnout pud sebezáchovy a prostě to poslat dolů. Ten den se Franz Klammer stal nesmrtelným.