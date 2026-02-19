Zázrak na ledě z Lake Placid: Trenér Sovětů udělal osudovu chybu
SERIÁL OLYMPIJSKÉ PŘÍBĚHY - Finále hokejového turnaje v Lake Placid 1980 mělo jasného favorita. Vždyť proti sobě nastoupili uhrovití studenti z Ameriky a Rudá mašina Sovětského svazu, která ovládla předchozí čtyři olympiády. Jenže se odehrál jeden z největších sportovních šoků v historii. Jaké jsou skryté detaily slavného okamžiku?
Spojené státy Americké prožívají v roce 1980 těžké období. Ekonomika je v recesi, ceny benzínu letí vzhůru, íránská krize s rukojmími drtí národní sebevědomí a studená válka se Sovětským svazem je na bodu mrazu. Američané zoufale potřebují hrdiny. K tomu napomáhá konání zimních olympijských her v Lake Placid. Jenže nominace na hokejový turnaj vzbudí rozruch. Copak se trenér Herb Brooks naprosto pomátl?
Zatímco do USA cestuje Rudá mašina, jak se hokejistům Sovětského svazu přezdívalo, Američané vsází na univerzitní hráče. Trenéru Brooksovi bylo dopředu jasné, že proti Sovětskému svazu nemá šanci s jejich vlastní taktikou ani s klasickým kanadským stylem „nastřel a bij se“. A tak zkusil šílenou věc. Kombinaci evropské kreativity a držení puku se severoamerickou tvrdostí.
Většina amerického týmu se zná. Hrají proti sobě v univerzitní lize. Jenže se bytostně nesnáší. Je to mix rivalů z univerzit v Bostonu a Minnesotě. Velice brzy chlapci zjistí, že existuje větší zlo. Brooks je šikanuje, uráží. Jeho cílem je sjednotit tým nenávistí proti němu, aby na ledě bojovali jeden za druhého. Po remíze v přípravě proti Norsku nenechal hráče odejít do šatny. Donutil je bruslit sebevražedné sprinty. Když zhasla světla v hale, nenechal ukončit trénink. „Nohy krmí vlka, pánové!“ řval do tmy.
Tři dny před zahájením olympiády se USA a SSSR utkají v exhibici v Madison Square Garden. Výsledek je drtivý: SSSR vítězí 10:3. Sověti se v tu chvíli přestanou bát. Získají pocit, že Američané jsou jen banda dětí, které smetou kdykoliv se jim zachce. Sovětské hvězdy se tak začnou věnovat více nákupu Levisek a elektroniky, kterou by mohli prodat doma. Namísto hokeje, měli plnou hlavu kšeftů.
Američtí studentíci začali olympiádu remízou se Švédskem, kterou zachraňovali v poslední minutě. Poté ale porazili Československo, Norsko, Rumunsko a Západní Německo. A ve finálové skupině je nečeká nikdo jiný než kšeftaři ze SSSR. Nastal den zápasu.
Sověti začínají tlakem. Krutov tečuje střelu – 0:1. Američan Buzz Schneider ale srovnává střelou do víka – 1:1. Makarov vrací Rusům vedení – 1:2. Vypadá to na klasický scénář. Sověti dominují. Ale vteřinu před koncem třetiny se stane něco nečekaného. Dave Christian vystřelí od červené čáry, Treťjak puk jen vyrazí před sebe a Mark Johnson (nejlepší hráč USA) proklouzne mezi obránci a dorazí puk do brány přesně v čase 19:59. Stav 2:2. Trenér Viktor Tichonov zuří a o přestávce nechává vyměnit legendárního gólmana Vladislava Treťjaka za Vladimira Myškina. Později byl tento moment označen za onu osudovou chybu.
V druhé třetině Sověti zatápí pod kotlem. Tlačí. Jsou rychlejší, silnější. Alexandr Malcev dává gól na 2:3. Americký brankář Jim Craig ale chytá životní zápas. Drží tým nad vodou. Američané prohrávají jen o gól. Ale stále žijí.
Po poslední pauze se ručičky vah srovnávají. Sověti začínají nestíhat mladíkům. Brooksův dril má viditelné výsledky a Američané mají lepší kondici. Začínají přebírat otěže zápasu. Čas 48:39 - Mark Johnson využívá přesilovku. Puk se k němu odrazí před branku a on ho zamete pod Myškina. Srovnáno 3:3! Čas 50:00 Kapitán Mike Eruzione se dostává k puku na vrcholu kruhů. Vystřelí přes obránce. Puk končí v síti. USA vedou 4:3!
Hala šílí. Zbývá 10 minut. Sovětský svaz, zvyklý vyhrávat o pět gólů, najednou neví, co dělat. Nikdy netrénovali hru vabank. Místo drtivého tlaku začínají zmatkovat. Tichonov ani neodvolá brankáře, protože to jeho tým nikdy nepotřeboval dělat. Siréna. Konec. Hráči naskáčou na hromadu. Herb Brooks zmizí v tunelu a v soukromí se rozpláče. Nejsilnější tým světa padl. Šatna Američanů se změnila v místo divoké párty. Ve výstroji propašovali kluci pivo a lili ho do sebe.
Tímto zápasem ale hokejový turnaj neskončil. Tehdy se hrála finálová tabulka a Američané v posledním zápase museli porazit Finy, aby získali zlato. V zápase s Finskem prohrávali po dvou třetinách 1:2. Brooks v šatně řekl: „Pokud tenhle zápas prohrajete, vezmete si to s sebou do hrobu... do svýho podělanýho hrobu.“ Ve třetí třetině dali tři góly, vyhráli 4:2 a až tehdy získali zlaté medaile. Zda v zápase trpěli kocovinou z výhry nad Sověty není dodnes známo.