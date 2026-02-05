Boráros dceři oznámil smrt Jákliové: Bolestivé detaily jejich rozhovoru
Když sám zpracoval šok ze smrti bývalé partnerky, přišel na řadu těžký úkol. Gábor Boráros (33) musel o tragické nehodě Moniky Jákliové (†31) říct jejich společné dcerce Zorince (3), která čekala, kdy se maminka vrátí. MMA zápasník popsal, jak tenhle složitý moment probíhal...
Trvalo to. Autonehoda, za kterou Monika Jákliová zaplatila životem, se odehrála ve středu 21. ledna. Tou dobou byla její dcerka Zora u svého tatínka Gábora, kterého se ptala, jestli ji ze školky vyzvedne máma. Roztomilé holčičce musel Boráros říct, že ji nevyzvedne nejen v daný den, ale bohužel už ani nikdy jindy. Sílu na oznámení matčiny smrti našel až po několika dnech, v neděli.
Pro maďarskou RTL popsal, jak těžká chvíle probíhala a jaká slova volil. „Máma se neuzdraví. Neuvidíme ji, nevrátí se, ale slyší tě a vidí tě seshora mezi anděly. Odtud tě sleduje,“ řekl Zorce, pro kterou se snaží udělat první poslední. Nedávno například sdílel, jak se od své malé holčičky nechal namalovat dětskými šminkami. Je zřejmé, že se jí snaží maximálně věnovat.
„Je to brutální úkol každý den. Zora vzpomíná, jak si s mamkou hrály, nebo co spolu dělaly. Musím být silný a táhnout to dál, protože mě dcera potřebuje. Vydržím to bez ohledu na to, jak těžké to bude. Chci, aby Zora byla šťastná a aby měla dobrý život. Musím a chci se naplno věnovat roli táty. Pokud budu muset, budu vstávat v pět ráno,“ ujistil všechny slovenský fighter s maďarskými kořeny, který sice v klecích zažíval ledajak náročné bitvy. Ta aktuální, kterou svádí v osobním životě, se jim ale sotva dokáže nějak vyrovnat.
Po tragédii vyhledal Gábor pomoc psycholožky, která mu vysvětlila, jak Zoře v tomto náročném období být největší oporou. „Na radu odbornice máme doma vystavené fotografie. Vybrala je Zora,“ nastínil například. Kromě toho se snaží dělat dcerce radost hmotnými věcmi, nedávno ji například koupil nafukovací hrad.
„Řekl jsem Zoře, že až přijde ze školky, bude na ní čekat překvapení,“ popsal Gábor, který při dcerce bude stát i ve chvíli dospívání, kdy absenci maminky může vnímat jinak. Také proto se Boráros snaží s pomocí psycholožky připravit na různé otázky, které může od Zory časem dostávat, ale také to, jak dcerce odchod ze světa vlastně vysvětlit.
„Minulou neděli mě Zora postříkala vodní pistolkou. Když mě trefila, řekla mi: Jsi mrtvý, tati! Potom jsem se jí ptal: Víš, co to znamená, když někdo zemře?“ vylíčil situaci, kterou dále nerozváděl...