Sportoviště bojují se sněhem i siestou dělníků: Vítejte na stavbě... ale i kamery vám ji zatemní!

Každý, kdo rád sportuje, jistě jako malý řádil na nepříliš upraveném plácku za barákem. Podobný zážitek si ale teď zopakují i elitní olympionici na té nejvyšší úrovni. Italské Hry se totiž – a to bez žádné velké nadsázky – konají na staveništi!
- V šoku z toho byli nejen zástupci zámořské hokejové ligy NHL, kteří při inspekci kroutili hlavami nad šnečím tempem výstavby milánské arény. Dělníci na siestě a všude bordel! Problémy (někdy také s nedostatkem sněhu) ale hlásili i sportovci z dalších oblastí – celkem budou takové čtyři rozesety na ploše 22 tisíc čtverečních kilometrů, jde tedy o nejrozsáhlejší Hry historie!
KAMERY POMOHOU
A byť vše nebude ani zdaleka stoprocentní, organizátoři mimo záznam »uklidňují« fanoušky: „V televizi to bude vypadat skvostně, kamery nic rozestavěného nezaberou...“ Italové mají pár dní před začátkem Her plné ruce práce. • ČTK / AP / Luca Bruno
OBLAST VAL DI FIEMME
- Predazzo, Tesero: běh na lyžích, skoky na lyžích, severská kombinace
Běžkaře a skokany na lyžích čeká ověřené, byť notně zrekonstruované prostředí. Těšit se mohou i na olympijskou vesnici, která vznikla gigantickou přestavbou tamních kasáren za 1,2 miliardy Kč.
OBLAST CORTINA
- Cortina, Anterselva, Tofana: biatlon, curling, boby, skeleton, saně, alpské lyžování (ženy)
Na tři miliardy kaček se prodražilo nové ledové koryto pro bobisty, skeletonisty a sáňkaře v Cortině d’Ampezzo. Italská vláda nařídila jeho výstavbu na místě, kde se před 70 lety už jednou jelo. A to navzdory protestům olympijského hnutí, ekologických aktivistů i místních obyvatel, kteří tamnímu starostovi dokonce vyhrožovali smrtí...
Ledové koryto v Cortině za tři miliardy • Profimedia
OBLAST VALTELLINA
- Livigno, Bormio: alpské lyžování (muži), freestyle lyžování, snowboarding
Údolí Valtellina (německy Veltlin) se proslavilo skvostným vínem. A také malým prvenstvím – zdejší areál pro akrobatické lyžování se stal v prosinci 2024 vůbec prvním kompletně hotovým sportovištěm této olympiády! Akrobati a jejich můstek v Livignu. • Profimedia
OBLAST MILÁN
- Milán: hokej, rychlobruslení, short track, krasobruslení
V hlavním pořadatelském městě se už dva a půl roku staví v rámci megalomenského developerského projektu nová, primárně koncertní, hala Santa Giulia. Stále však není kompletní! Hokejisty čeká z ledu do provizorní kabiny cesta dlouhá skoro půl kilometru. Kapacita se snížila na 14 tisíc míst, zato ceba vzrostla už o půlku na 6,6 miliardy korun!
