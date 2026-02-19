Zasnoubená Ivanka Nedvědová na luxusní dovolené s mámou: Odkryla plány po svatbě?!
Na jednom místě se nikdy moc dlouho neohřeje! Dcera Pavla Nedvěda a snoubenka tenisty Sebastiana Kordy během roku vždy nacestuje mnoho kilometrů, převážně ve chvílích, kdy doprovádí svého milovaného partnera na jeho turnajích napříč světem. Teď se ale rozhodla vyrazit za exotikou po boku nejdůležitější ženy ve svém životě. Maminky Ivany!
Že se schyluje k dalšímu cestování naznačila už fotka z letiště. Později Ivanka přidala obrázek z paluby letadla, kde prozradila, kdo jí tentokrát na cestách dělá společnost. „Máma je prostě holka na dovolené,“ dojímala se nad tím, jak se paní Ivaně tajil dech z pohledu na průzračně modrou vodu s vyčnívajícími ostrůvky. Tehdy si ještě nechávala jméno destinace pro sebe...
Později odhalila, že první únorové dny se vyhřívala na Maledivách. Sluníčko, průzračně čisté moře a nekonečné písečné pláže byly ideálním místem pro odpočinek.
Mezi sluncem zalitými fotkami z luxusní exotiky ale pozorným fanouškům neunikl jeden naprosto zásadní detail. Ivanka se pochlubila bílou plážovou taškou, která je nejen předzvěstí blížící se veselky, ale hlavně prozrazuje, jak se po ní bude jmenovat! Přestože dcera českého fotbalového »Grande Paola« tráví většinu života v zahraničí a její vyvolený Sebastian je reprezentant USA, byť se slavnými českými tenisovými kořeny, vlastenectví v sobě krásná blondýnka zjevně nezapře.
Na tašce se totiž nelesklo mezinárodní »Mrs. Korda«, ale přechýlené »Mrs. Kordová«! Je tak možné, že i když se vdá za Američana a bude dál poletovat po světových turnajích, tradiční českou koncovku »-ová« si vzít nenechá. Česko má evidentně v jejím srdci stále své pevné místo...