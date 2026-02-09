Zesnulá bývalka Borárose Jákliová (†31): Šokující odhalení dva týdny po smrti
Život v luxusu jen předstírala?! Dva týdny po smrti slovenské influencerky Moniky Jákliové, bývalé partnerky šampiona Oktagonu Gábora Borárose, vyšlo najevo, že měla značné finanční potíže.
Bývalá partnerka zápasníka Gábora Borárose (33) se živila jako podnikatelka ve fitness. Dbala na zdravou stravu, pravidelně cvičila a svou denní rutinu sdílela s fanoušky. Snažila se být inspirativním tvůrcem. Vedle zdravého životního stylu se chlubila i fotkami z exotických dovolených, ukazovala drahé šperky a kabelky, nosila přepychové módní značky. ,,Vždy toužila po penězích, slávě, luxusním nablýskaném životě, ale nač ti je takový život, když...“ rekapituloval Boráros.
,,Monice nikdy nic nechybělo, měla všechno, nikdy jsem jí neublížil, nikdy jsem jí nevyhrožoval, že jí vezmu auto, dopřál jsem jí všechno, co jsem jí na očích viděl, ale když jí už ani to nestačilo, tak jsem ji pustil, že může jít," líčil rozchod Boráros.
Finance se údajně propíraly i v souvislosti s jejím pohřbem. Strhla se nedůstojná debata o tom, kdo poslední rozloučení zaplatí. Přitom její snoubenec na obřad dorazil v honosné bundě od Diora, jejíž cenovka se pohybuje okolo 70 tisíc korun.
Problematické dědictví
Dilema čeká pozůstalé i v souvislosti s pozůstalostí. Ukázalo se totiž, že Jákliová figuruje na seznamu oficiálních dlužníků vůči Slovenskému státu. Na daních dlužila 388 tisíc korun, 33 tisíc po ní vyžadovala zdravotní pojišťovna a dalšího více než půl milionu dlužila na sociálním. Dluhy pochopitelně budou součástí dědictví, které ale rodina může odmítnout.